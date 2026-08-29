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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Kojo Peprah Oppong imzayı attı: Skriniar ve Ake'den çok şey öğreneceğim

        Kojo Peprah Oppong imzayı attı: Skriniar ve Ake'den çok şey öğreneceğim

        Fenerbahçe, Nice'ten kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Kojo Peprah Oppong için imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan Ganalı stoper, gelmeden önce Alexander Djiku ile konuştuğunu ve Skriniar ile Ake'den çok şey öğrenebileceğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 11:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Skriniar ve Ake'den çok şey öğreneceğim"

        Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi Kojo Peprah Oppong için imza töreni düzenledi. Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen törene, futbol direktörü Oğuz Çetin ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

        Burada açıklamada bulunan Oppong, "Bu sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Bu aileye gelmiş olmaktan çok mutluyum. Geldiğim ilk andan itibaren her şeyi hissedebiliyorum. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Geçen sene Nice formasıyla burada oynamıştım. Atmosferi ve taraftarların tutkusunu biliyorum. Bu ailede olmak benim için çok önemli ve iyi bir şey olacaktı. Burada oynadığımda taraftarlarla futbolcular arasındaki bağı hissedebilmiştim. Benim için bu bağın bir parçası olabilmek çok güzel bir adım olacaktı. Teknik direktörümüzle de çok güzel bir konuşma gerçekleştirdik. Bunlar beni buraya getirmeye ikna eden şeyler oldu. Djiku ile konuşmam da çok etkiliydi." diye konuştu.

        Sarı-lacivertli eski oyuncu Stephen Appiah ile konuşmadığını aktaran Oppong, şöyle devam etti:

        "Ben her zaman hayatımda meydan okumaları severim. Benim için anahtar şey sürekli daha iyi olmak. Uzun top ve oyunu okuma konusunda daha iyiye gidebileceğimi düşünüyorum. Benim için en önemli şey nerede görev verilirse orada oynamak. Hocamız nerede görev verirse versin takıma yardım etmek. Futbol oynamaktan keyif almak, en çok sevdiğim şeyi keyif alarak yapmak. Skriniar ve Ake çok tecrübeli oyuncular. Onlardan öğrenebileceğim çok fazla şey var diye düşünüyorum. Onlarla forma rekabetine girmek harika olacak."

        OĞUZ ÇETİN: TEMEL HEDEFTE İLK AMACIMIZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMAKTI

        Oğuz Çetin ise başkan Aziz Yıldırım'ın şampiyonluk hedefini hatırlatarak, "Bu temel hedef doğrultusunda niyet birlik ve beraberliği güçlendirmek, camia içinde inancı yükseltmek adına adımlamalar başladı. Bu zorlu süreci yürütürken ilk hamlemiz, kadromuzu daha da güçlendirerek 26-27 sezonunu dizayn etmekti. İlk etapta transferlerimizi yaptık ve bilinçli bir yolda ilerledik. Transferleri yaparken büyük baskıda performans verebilecek oyuncuları tercih ettik. Futbolculuk karakterleri yüksek oyuncuları takıma kazandırmak çok önemliydi. Temel hedefe giden yolda amaçlarımızdan biri de 18 yıldır katılamadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktı." değerlendirmesinde bulundu.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmış olmanın camiadaki birlik ve beraberliği güçlendireceğini, bundan dolayı önemli bir eşiği geçtiklerini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

        "Türk oyuncularımız takımdaşlık adına büyük katkı yapıyor. Takım içindeki oyuncuların yük dağılımını doğru yapmak lazım. Bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda kontenjan oyuncuları belirliyoruz. Bugün çok mutluyuz. Yük dağılımına ciddi katkı sağlayan Brown ve Nene gibi oyuncularımız var. Ama 2 tane daha kontenjanımız var. Pozisyonlara baktığımızda stoper mevkisinde dünya markası 2 çok tecrübeli oyuncumuz var. Onlarla bu yük dağılımını alabilecek Kojo da kariyer basamaklarını bir bir yükselen grafikle ortaya koyan bir oyuncu. Geçen sene Nice takımında oynama devamlılığını yakalaması, ciddi performans göstermesi, bizlerin dikkatini çekmesiyle hemen takibe aldık, inceledik ve analiz ettik. Aileye bir evlat daha da kazandırdık. Ondan beklentilerimiz çok yüksek. O da bu beklentilere cevap verebilecek önemli bir oyuncumuz."

        12 MİLYON EURO ÖDENDİ

        Oppong'la 4 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, genç defans oyuncusu için Fransız ekibine 12 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Ayrıca oyuncunun başka bir kulübe satışından elde edilecek kârın yüzde 10'u da Nice'e gidecek.

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        #Kojo Peprah Oppong
        #transfer
        #fenerbahçe
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