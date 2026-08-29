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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakırköy'de güzellik merkezinde izinsiz görüntü kaydedildiği iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Bakırköy'de güzellik merkezinde izinsiz görüntü kaydedildiği iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        İstanbul Bakırköy'de bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin özel görüntüleri kaydederek sosyal medyadan satan 3 şüpheli yakalandı. Çalışmada, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 11:17 Güncelleme:
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        Güzellik merkezinde skandal!
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        Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı izletildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

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        İş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Çalışmada, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.

        İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran 2 şüpheli "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: İHA/ Arşiv

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