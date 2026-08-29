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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yazar Murat Koparan, Üsküdar'daki villasında başından vurulmuş halde ölü bulundu

        Yazar Murat Koparan, Üsküdar'daki villasında başından vurulmuş halde ölü bulundu

        Yazar Murat Koparan, Üsküdar'daki villasında başından vurulmuş halde bulundu. Eski eşi, telefonda konuştuğu sırada silah seslerini duyması üzerine polise ihbarda bulunurken, cinayet böyle ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 10:35 Güncelleme:
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        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü

        Üsküdar'da yazar Murat Koparan (37), yaşadığı villada başından vurulmuş halde ölü bulundu. İddiaya göre Koparan’la telefonda görüşen eski eşi Elif Feyza Y. (33), silah sesini duymasının ardından polise haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri, Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

        İddiaya göre, yazar Murat Koparan ile yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y., olaydan yaklaşık 1 saat önce telefonda görüştü. Telefon görüşmesi sırasında, silah sesini duyan Elif Feyza Y. polise haber verdi.

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        VİLLAYA BALKONDAN GİRDİLER

        İhbar üzerine villaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven ile balkonuna ulaşarak içeri girdi. Villanın 3’üncü katındaki banyoda başından vurulmuş halde bulunan Koparan’ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Ekiplerin villada yaptığı incelemede ruhsatsız olduğu değerlendirilen tabanca bulundu. Koparan’ın uzun süredir boş olan villada kaldığı öğrenildi.

        Koparan’ın cenazesi Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Koparan’ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #murat koparan
        #cinayet
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