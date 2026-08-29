Burcu Biricik: Bu aşk partnerliği değil

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; 'Harabe' filminin okuma provasında buluşan oyuncular Burcu Biricik ve Burak Dakak, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Soruları yanıtlayan ekip; film ve canlandıracakları karakterler hakkında açıklamalarda bulundu.

"HERKES İNANDI VE YÜREĞİNİ KOYDU"

Filmin senaristi ve yönetmeni Senem Bay, "Ben 14 yaşında muhabir olarak mesleğe başladım. Fotoğraf çekmeyi öğrendim ve yönetmen olabilmek için uzun yıllar mücadele ettim. Dünyanın her yerinde sanat üretmenin zor olduğu bu günlerde ekibime çok teşekkür ediyorum. Herkes bu projeye inandı ve yüreğini koydu" dedi.

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"SAĞLAM DURUŞLU BİR KARAKTER"

Filmin yapımcı ortaklarından Burcu Biricik ise, "Şahane tasarlanmış, her detayı düşünülmüş bir filmin son düzlüğünde ekibe katıldım. Arkadaşlıktan doğan 'Birbirimiz için ne yapabiliriz?' fikriyle başlayan ve senaryosunu gördüğümde çok etkilendiğim bir işteyim. Projenin yalnızca içinde yer almak değil, arkasında da durmak istedim. İnşallah film bittiğinde de aynı mutlulukla konuşuyor oluruz. Filmde aktivist diyebileceğimiz bir kadını canlandıracağım; inandıkları uğruna herkesi peşinden sürükleyen, sağlam duruşlu bir karakter" ifadelerini kullandı.

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"BU AŞK PARTNERLİĞİ DEĞİL"

Burak Dakak ile partnerliğinin sosyal medyada gündem olmasına da değinen Biricik, "Burak Dakak ile partnerliğimiz çok konuşulmuş, sosyal medyada birçok şey yazılmış. Öyle bir partner değiliz. Burak ile yaş farkımız yazılmış. Bu aşk değil ve öyle bir partnerlik değil" dedi.

"HEYECANLIYIM"

Burak Dakak ise, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Çok sevdiğim ağabeylerim ve ablalarımla bir aradayım. Hikâyenin en başından beri bir hayale ortak olmak motivasyonuyla çalışıyorum" şeklinde konuştu.