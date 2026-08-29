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        Haberler Dünya Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya çıktı

        Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya çıktı

        Nepal'in Rasuwa bölgesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinde can kaybı 626'ya çıkarken, 2 bin 500 kişiden haber alınamıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 08:30 Güncelleme:
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        Nepal'de can kaybı 626'ya çıktı

        Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 626'ya yükseldiği bildirildi.

        Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Yerel basında çıkan haberlere göre, Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 626'ya yükseldiği belirtildi.

        Nepalli yetkililer, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığını, yolların hasar aldığını ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiğini bildirdi.

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        Haberde ayrıca, sel sularının cansız bedenleri sürüklediği ve arama kurtarma çalışmalarının yalnızca Rasuwa'da değil, Nuwakot, Dhading, Gorkha, Tanahun, Chitwan ve Nawalparasi'de de yoğunlaştığı aktarıldı.

        Bu sebeple çeşitli bölgelerdeki morglarda yer kalmamaya başladığı ve geçici tesislerin kurulmakta olduğu kaydedildi.

        KAYIP SAYISI 2 BİN 500'Ü AŞTI

        Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumunun açıklamasında, arama kurtarma çalışmaları kapsamında yaklaşık 4 bin kişinin sel bölgelerinden kurtarıldığı belirtildi.

        517'si yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 500 kişinin halen kayıp olduğu aktarılan açıklamada, kayıp kişilerin bulunması ve selden etkilenen bölgelere yardım ulaştırılması için 15 bin güvenlik personelinin arama kurtarma çalışmalarında görev yaptığı ifade edildi.

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        Öte yandan Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirilmişti.

        UZMANLAR BUZUL ÇÖKMESİNİ İŞARET EDİYOR

        Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

        Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

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        #Nepal
        #Sel
        #son dakika
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