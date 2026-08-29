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        Haberler Dünya Amerika Trump: Tarihin en büyük petrol anlaşmasını yaptık

        Trump: Tarihin en büyük petrol anlaşmasını yaptık

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardıklarını ve Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 02:53 Güncelleme:
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        "Tarihin en büyük petrol anlaşmasını yaptık"

        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile konu hakkında yakın şekilde çalıştığını kaydetti.

        ABD'nin, özel sektörle kurulan ortaklık aracılığıyla Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladığını aktaran Trump, "Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına az önce imza attık!" ifadesini kullandı.

        AA'nın haberine göre Başkan Trump, anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını ve ülkenin petrol arzını önemli ölçüde güçlendireceğini savundu.

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        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
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        #Venezuela
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