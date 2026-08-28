Ordu’da 19 günlük prematüre bebeğe başarılı kalp ameliyatı yapıldı

Ordu’da 24 haftalık dünyaya gelen ve yalnızca 610 gram ağırlığındaki prematüre bebeğe, doğumsal kalp rahatsızlığı nedeniyle başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi.

Altınordu ilçesinde yaşayan 24 haftalık gebe Vildan Baş, 10 Ağustos’ta Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde doğum yaptı. "Rüzgar" adı verilen bebeğe, doğumsal kalp hastalıklarından biri olan Patent Duktus Arteriozus (PDA) teşhisi konuldu.

KALP DAMARI AMELİYATLA KAPATILDI

Bebeğin açık kalan damarının ilaç tedavisine rağmen kapanmaması üzerine İstanbul’a sevk edilmesi planlandı.

Ancak sevk sırasında oluşabilecek riskler yeniden değerlendirilerek, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde görev yapan Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci Ordu’ya davet edildi.

Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Kasar, Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Ferhat Borulu ve Yenidoğan Uzmanı Dr. Bilgin Azrak tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bebeğin açık kalan kalp damarı yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kapatıldı.

"ÇOCUĞUN DAMARINI BAŞARILI ŞEKİLDE KAPATTIK"

Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, erken doğan ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde açık kalan kalp damarlarıyla sık karşılaşıldığını belirtti.

Bu tür durumlarda öncelikle ilaç tedavisinin uygulandığını ifade eden Karaci, "İlaçla kapanmayınca cerrahi olarak kapatılmasını sağladık" dedi.

Karaci, hastane şartlarının uygun olduğu durumlarda bu tür ameliyatların bebeğin bulunduğu merkezde gerçekleştirilebildiğini belirterek, "Çocuğun damarını başarılı bir şekilde kapattık. Operasyon güzel geçti. İnşallah çocuk bundan sonra hızlı bir şekilde büyüyecek" ifadelerini kullandı.

BEBEĞİN TAKİBİ SÜRÜYOR

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Kasar da davet üzerine Ordu’ya geldiklerini belirterek, bebeğe başarılı bir PDA kapatma işlemi uygulandığını söyledi.

Kasar, bebeğin yoğun bakımda takibinin sürdüğünü ifade etti.

Yenidoğan Uzmanı Dr. Bilgin Azrak ise operasyon sonrası bebeğin durumunun titizlikle takip edildiğini kaydetti.

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Yılmaz, başarılı operasyon nedeniyle Prof. Dr. Ali Rıza Karaci’ye Teşekkür Belgesi takdim etti.