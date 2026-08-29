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        Haberler Objektife Takılanlar Merve Boluğur: Dominant bir kadınım

        Merve Boluğur: Dominant bir kadınım

        Arkadaşıyla Bebek'te görüntülenen Merve Boluğur, "Biraz önce yapay zekâ ile ilgili konuştuk. Düşünsenize robot bir eş. Ben zaten dominant bir kadınım. Her dediğimi yapar" diyerek, kahkaha attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 07:45 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Merve Boluğur, önceki gece Bebek'teki bir mekândan arkadaşı ile çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

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        "AKIŞINA BIRAKIYORUM HER ŞEYİ"

        Çeşme tatili hakkında konuşan Boluğur, "Tatil her zaman iyi gelen bir şey. Gittim güzelce bir tatil yaptım. Geleceğimi düşündüm" dedi.

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        Oyuncu, "Biraz önce yapay zekâ ile ilgili konuştuk. Düşünsenize robot bir eş. Ben zaten dominant bir kadınım. Her dediğimi yapar" diyerek, kahkaha attı.

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        "GÜNLÜK RUTİNİMİ ORADA PAYLAŞIYORUM"

        Merve Boluğur, sosyal medyada ücretli abonelik açmasıyla başlatmasıyla ilgili, "Nasıl gelişti ben de bilmiyorum. Ben zaten sık fotoğraf ve video atan birisiyim. Bunları ekstra olarak neden özel olarak insanlarla paylaşmayayım dedim. Günlük rutinimi orada paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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        "KADERCİ BİR İNSANIM"

        Merve Boluğur, annelik arzusundan da bahsetti. Boluğur, "Evet, anne olamadım, hala oluyorum. Alın size bir başlık. Ben biraz kaderci bir insanım. Olmayınca da ne yapalım? Ben de istiyorum. İnşallah Allah hepimize evlatlarımızı nasip etsin. Şu anda kardeşime nasip oldu" dedi.

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        #merve boluğur
        #oyuncu
        #etiket
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