Merve Boluğur: Dominant bir kadınım

"GÜNLÜK RUTİNİMİ ORADA PAYLAŞIYORUM"

Merve Boluğur, sosyal medyada ücretli abonelik açmasıyla başlatmasıyla ilgili, "Nasıl gelişti ben de bilmiyorum. Ben zaten sık fotoğraf ve video atan birisiyim. Bunları ekstra olarak neden özel olarak insanlarla paylaşmayayım dedim. Günlük rutinimi orada paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.