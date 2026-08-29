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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya Balıkçı Barınağı’nda yangın: 20’den fazla tekne küle döndü

        Antalya Balıkçı Barınağı’nda yangın: 20’den fazla tekne küle döndü

        Antalya Balıkçı Barınağı'nda sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yangında 20'den fazla balıkçı teknesi küle döndü. Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Yangının çıkış nedenini arkadaşlar araştırıyorlar. Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru mu, yanlış mı, bunu tespit edeceğiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 07:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        20'den fazla tekne küle döndü

        Antalya Balıkçı Barınağı’nda gece saatlerinde çıkan yangında karaya çekili haldeki çoğunluğu atıl durumdaki çok sayıda tekne küle döndü. İtfaiye, Orman ve Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’ların 3 saatlik müdahalesi ile yangın tamamen söndürüldü. Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Çok büyük bir yangını ucuz atlattık. Yangının çıkış nedenini arkadaşlar araştırıyorlar. Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru mu, yanlış mı, bunu tespit edeceğiz" dedi.

        Yangın, gece 03.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Sarısu Mahallesi’nde bulunan ve yüzlerce balıkçı ve tur teknesinin bağlı bulunduğu Balıkçı Barınağı’nda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında çıkan yangın karada çekili haldeki teknelerin bulunduğu alana sıçradı. Hızı zaman zaman 60 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarında etkisiyle hızla yayıldı. Barınak görevlilerinin yangını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait müdahale araçları ve Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar sevk edildi.

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        RÜZGARIN ŞİDDETİYLE HIZLA YAYILDI

        Rüzgarın şiddetiyle yangın hızla büyürler ekipler alevlerin ormanlık alana ve denizde bağlı olan teknelere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ancak alevler denizde bulunan bazı teknelere de sıçrarken ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle çoğunluğu atıl durumda, 3’ü ise bakım için karada bulunan 20’nin üzerinde çeşitli büyüklükteki tekne küle döndü. Teknelerden geriye demir yığınları kalırken, itfaiye, orman ve emniyet ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

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        20’NİN ÜZERİNDE TEKNE KÜLE DÖNDÜ

        Yangın yerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangında denizde bağlı bulunan teknelerde her hangi bir zarar meydana gelmediğini belirterek "Bu gece 03.30 civarlarında Antalya Sarısu mevkiinde karada çıkan bir yangın Balıkçı Barınağı’na sirayet ediyor. Barınakta bulunan karaya çekilmiş teknelere sıçrıyor ve burada 20’nin üzerinde tekne alev alıyor. Ancak, müdahale çok hızlı yapıldığı için itfaiye, orman ve emniyetin TOMA’larının hızlı müdahalesi ile beraber demirli teknelere sıçrayan alevler engelleniyor" dedi.

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        İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR

        Şahin, yangını bazı kişiler tarafından başlatıldığının iddia edildiğini ve bunun derinlemesine incelendiğini belirterek, "Karadaki teknelerden başka, demirli teknelerimizde bir zarar veya ziyan yok. Ormanlık alana da bir sıçrama oluyor. Orman ekipleri de oraya hızlı bir şekilde müdahale ederek yangının büyümesini engelliyorlar. Bir süredir Antalya-Kemer yolu kapalı, birazdan yol yeniden trafiğe açılacak. Çok büyük bir yangını ucuz atlattık. Herkese geçmiş olsun diyoruz. Yangının çıkış nedenini arkadaşlar araştırıyorlar. Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru mu, yanlış mı, bunu tespit edeceğiz. Doğru ise adli süreçler çok hızlı bir şekilde yapılacaktır" ifadelerini kullandı

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        #Antalya
        #Balıkçı barınağı
        #yangın
        #Son dakika haberler
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