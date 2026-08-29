Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, (Eskişehir dışında) İç Anadolu, Karadeniz, (Şırnak dışında) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleri ile Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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İstanbul Parçalı Bulutlu 27° Ankara Parçalı Bulutlu 25° İzmir Güneşli 31° Antalya Güneşli 34° Trabzon Sağanak Yağış 25° Bursa Parçalı Bulutlu 24° Adana Kısmen Güneşli 29° Diyarbakır Parçalı bulutlu 33° Gaziantep Sağanak Yağış 29° Ağrı Sağanak Yağış 24°

Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Antalya çevreleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli (25-60 kg/m2), Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. 30.08.2026 (Pazar) günü akşam saatlerine etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre: güneybatı kesimlerde sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Isparta, Burdur ve Denizli çevreleri ile Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa); Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Bitlis'in güney ve doğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer hamleli kuvvetli fırtına (50-70 km/sa yer yer 80-90 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.