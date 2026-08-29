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        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına alarmı! Bölge bölge son tahminler

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli poyraz, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli lodos etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 07:27 Güncelleme:
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        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına alarmı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, (Eskişehir dışında) İç Anadolu, Karadeniz, (Şırnak dışında) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleri ile Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 27°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 25°

        İzmir

        Güneşli 31°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 25°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 24°

        Adana

        Kısmen Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 33°

        Gaziantep

        Sağanak Yağış 29°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 24°

        Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Antalya çevreleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli (25-60 kg/m2), Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. 30.08.2026 (Pazar) günü akşam saatlerine etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre: güneybatı kesimlerde sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Isparta, Burdur ve Denizli çevreleri ile Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa); Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Bitlis'in güney ve doğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer hamleli kuvvetli fırtına (50-70 km/sa yer yer 80-90 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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