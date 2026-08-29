Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya gelecek... Sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini almak istiyor. Ev sahibi ekip ise yenilmezlik serisini koruma peşinde...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci, yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2'yle geçti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsun deplasmanından da 3 puanla dönerek Lyon galibiyetini pekiştirmek istiyor.
LİGDE 67. RANDEVU
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 66 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Kanarya'nın galibiyet sayısında 36'ya 12 üstünlüğü bulunuyor. 18 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 112 golüne, kırmızı-beyazlılar 62 golle karşılık verdi.
F.BAHÇE SON 8 MAÇTA KAYBETMEDİ
Karadeniz ekibinin 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren, Fenerbahçe ile Samsunspor arasında yapılan 6 lig maçının 4'ü berabere tamamlandı. 2 maçta ise gülen taraf sarı-lacivertliler oldu. Fenerbahçe, rakibine karşı tüm kulvarlarda oynadığı son 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
İki ekip geçtiğimiz sezon 3 kez karşı karşıya geldi. Samsun'da oynanan lig maçı golsüz sona ererken, Kadıköy'deki mücadele 3-2'lik skorla Fenerbahçe'nin lehine sonuçlandı. Turkcell Süper Kupa yarı finalinde de sarı-lacivertliler galibiyet elde etti.
F.BAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de Samsunspor mücadelesi öncesinde 4 eksik bulunuyor.
Sakatlıkları süren Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve FIFA protokolleri gereği kontrol amaçlı oynayamayacak Kerem Aktürkoğlu, takımını yalnız bırakacak.