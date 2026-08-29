Nepal'de felaketin manzaraları: 600'den fazla kişi öldü, maddi zarar 5 milyar doları aştı

Wagle, yeniden yapılanma faturasının, Nepal'in kaydedilen en büyük felaketi olan 2015'teki 7,8 büyüklüğündeki depremden sonra harcanan 9 milyar dolardan biraz daha az olacağını, Nepal ekonomisinin onda birinin bu faturanın karşılığı olduğunu söyledi. 2015'teki depremde yaklaşık 9.000 kişi hayatını kaybetti, yarım milyondan fazla ev yıkıldı ve Nepal ekonomisinin yaklaşık üçte birine denk gelen kayıplara neden oldu.