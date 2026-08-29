Nepal'de felaketin manzaraları: 600'den fazla kişi öldü, maddi zarar 5 milyar doları aştı
Nepal Maliye Bakanı Swarnim Wagle, şimdiye kadar 626 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 500 kişinin kaybolduğu bilinen yıkıcı sellerin ardından yeniden yapılanma için 4 ila 5 milyar dolara ihtiyaç duyulabileceğini, bunun da Nepal ekonomisinin neredeyse onda birine denk geldiğini söyledi.
Nepal, yaşadığı yıkıcı sel felaketinin hangi boyutlarda olduğunu belirlemeye çalışıyor. Şu ana kadar 626 kişinin hayatını kaybettiği felakette maddi zarar da milyonlarca dolar.
Nepal Maliye Bakanı Wagle, "İlk tahmin 4-5 milyar dolar arasında. Bu sadece bir tahmin. 2015 depremi için ihtiyaç duyduğumuzdan çok daha azına ihtiyacımız olacak. Kayıp ve hasar değerlendiriliyor" dedi.
Çarşamba günü bir buzulun çökmesi, Himalayalar'daki dağ nehir sistemlerinden büyük bir kaya, buz, çamur ve moloz seline yol açarak Nepal ve Çin'in Tibet bölgesinde 600'den fazla kişinin ölümüne neden oldu; 2.000'den fazla kişi ise hala kayıp.
Sel, sınır bölgesindeki kasabaları yerle bir etti, köprüleri ve yolları sürükledi ve büyük hidroelektrik santrallerine zarar verdi.
Wagle, yeniden yapılanma faturasının, Nepal'in kaydedilen en büyük felaketi olan 2015'teki 7,8 büyüklüğündeki depremden sonra harcanan 9 milyar dolardan biraz daha az olacağını, Nepal ekonomisinin onda birinin bu faturanın karşılığı olduğunu söyledi. 2015'teki depremde yaklaşık 9.000 kişi hayatını kaybetti, yarım milyondan fazla ev yıkıldı ve Nepal ekonomisinin yaklaşık üçte birine denk gelen kayıplara neden oldu.