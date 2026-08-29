Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık 17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti

        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti

        İzmir'de yaşayan Fidan Kılınç (45), halk arasında 'tavukkarası' olarak bilinen Stargardt hastalığı nedeniyle 17 yaşından itibaren görme kaybı yaşamaya başladı. 33 yaşında kızı Deniz'i dünyaya getirirken görme yetisini tamamen kaybeden Kılınç, hayata küsmek yerine rengarenk çantalar örmeye başladı. Kılınç, hobi olarak başladığı örgü işinden gelen siparişlerle hem eşine destek oluyor hem de görme engelli bireylere ilham veriyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 15:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti

        İzmir'de yaşayan Fidan Kılınç, halk dilinde tavukkarası olarak bilinen Stargardt hastalığı nedeniyle 17 yaşından itibaren görme kaybı yaşamaya başladı. 2009 yılında kendisi gibi görme engelli olan Erdal Kılınç ile evlenen Kılınç, 33 yaşındayken kızı Deniz Kılınç'ı, dünyaya getirdi.

        Kılınç, doğum sırasında görme yetisini tamamen kaybetti. Kılınç, hayata küsmek yerine birbirinden farklı model ve renkte çanta örmeye başladı. Hobi olarak başladığı bu işte Kılınç, artık sipariş alarak ev ekonomisine destek olmaya başladı. Ailece örgü yetenekleri olduğunu ve görme yetisini kaybetmeden önce dantel örmeye ilgisinin olduğunu belirten Kılınç, "Örgü yaparken, renk seçerken, model bulurken görmem gerektiği için bir süre her şeyden uzak kaldım. Ama bu anlamda kızım ve eşim çok destek oldular, ben de biraz çalıştım. 'Yapabilir miyim?' diye denedim ve oldu. Biraz da çaba ve istemekle alakalı olduğunu fark ettim. Sonra ördüğüm çantalar etrafımda çok beğenildi ve talep almaya başladı" dedi.

        REKLAM

        "KENDİMİ DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"

        Sanal medyada 'Ören Gören Eller' adında bir hesap açtığını belirten Kılınç, "Yaptıklarımı açtığım hesaptan da tanıtmaya başladım. Kızım çekimlerini yapıyor ve sipariş alıyoruz. Sayfa açmaktaki amacım başlangıçta benim durumumdaki kişilere örnek olmak, mücadelemi anlatmaktı. Belki bir insan için tüm bu örgüleri yapmak çok bir şey değil ama benim için önemi bir başarıydı. Bu sayede hem eşime destek olabiliyorum hem de kendimi daha güçlü hissediyorum. Hayat yaşamaya değer. Mücadeleyi bırakmamak gerekiyor. Hayata tekrar gelme şansımız yok. Tabii bazen bir çantada ton farkı olarak hata yapabiliyorum. Bir ilmek kaçırdığım zaman ördüğüm çantayı söküp tekrar başladığım zamanlar oldu. Birçok şeyi aklımda tutmak zorundayım. Kızım ve eşimin desteği dışında renk tanıyan telefon uygulamalarından da yardım alıyorum: Hayal gücümü ve yaratıcılığımı kullanıyorum. Bazı çantalar tamamen kendi tasarımım" diye konuştu.

        REKLAM

        "ANNEMLE GURUR DUYUYORUM"

        Deniz Kılınç (13) ise annesiyle gurur duyduğunu belirtip, "Sanal medyaya video koyarken, çekimleri yaparken anneme yardımcı oluyorum. Anneme ip alışverişi sırasında renkler konusunda destek olmaya çalışıyorum. Yaptığı çantalar çok beğenildi. Özellikle böyle bir yeteneğinin olması, hayata tutunması benim için de örnek odu" dedi.

        "HEM KENDİSİNİ VE ETRAFINI MUTLU EDİYOR HEM DE EKONOMİYE KATKIDA BULUNUYOR"

        Erdal Kılınç is eşinin çanta örerek hayata tutunması nedeniyle mutlu olduğunu belirtip, şunları söyledi: "Kendisini canı gönülden destekliyorum. Çünkü ben de yüzde 90 görme engelliyim. Hayat bahane sevmeyecek kadar kısa. Biz o kısacık zaman dilini anlamlı kılmaya çalışıyoruz. Eşime ördüğü çantaları astarlanması için terziye götürülmesi ya da satış olacaksa tedarikçiye teslim edilmesi kısımlarında destek oluyorum. Tüm bunları keyifle yapıyorum. Çünkü görme engelli bir insan, tek başına dışarıda çok da rahat hareket edemiyor. Ancak şimdi hem kendisini, etrafını mutlu ediyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Stargardt hastalığı
        #tavuk karası hastalığı
        #Fidan Kılınç
        #İzmir
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        O sürücü gözaltında!
        O sürücü gözaltında!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        İsveç'te evlendiler
        İsveç'te evlendiler
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Kardiyolog uyardı: Mucizevi bir besin ve karışım yok
        Kardiyolog uyardı: Mucizevi bir besin ve karışım yok
        Nijer'de silah sesleri
        Nijer'de silah sesleri
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        "Fatih Tekke ile bir problemimiz yok!"
        "Fatih Tekke ile bir problemimiz yok!"