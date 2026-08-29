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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yol verme tartışmasında motokurye, otomobil sürücüsünü kaputa yatırıp defalarca yumrukladı

        Yol verme tartışmasında motokurye, otomobil sürücüsünü kaputa yatırıp defalarca yumrukladı

        Antalya'da bir otomobil sürücüsüyle ile motokurye arasında yol verme kavgası çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motokurye, araç sürücüsünün başını defalarca kaputa vurdu. Sürücü ise pantolonunun kemeriyle saldırmaya çalıştı. Kavgayı kameraya alan kadın ise "911'i arayın" diyerek yardım çağrısında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 13:48 Güncelleme:
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        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
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        Antalya'da bir motokurye, yol verme tartışmasında otomobilin sürücüsünü aracın kaputunun üzerine yatırıp, defalarca yumrukladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Antalya’da otomobilin sürücüsü ile motokurye arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kurye, otomobilin sürücüsünü aracın kaputuna yatırıp defalarca yumrukladı.

        Ardından otomobil sürücüsü eline aldığı sert cisimle motosiklete ve kuryenin başına vurdu. Yoldan geçenler olaya müdahale ederek, tarafları ayırmaya çalıştı.

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        Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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        #trafik kavgası
        #Antalya
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