Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçını Sporting karşısında deplasmanda; sarı-lacivertliler ise ilk maçını Roma ile iç sahada oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig etabında mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürü açıklandı.
Galatasaray'ın Devler Ligi fikstürü şu şekilde:
1. hafta: 9 Eylül Çarşamba/ Sporting CP - Galatasaray
2. hafta: 13 Ekim Salı / Galatasaray - Barcelona
3. hafta: 21 Ekim Çarşamba / Lille - Galatasaray
4. hafta: 3 Kasım Salı / Galatasaray - Stuttgart
5. hafta: 24 Kasım Salı / Galatasaray - Aston Villa
6. hafta: 8 Aralık Salı / AEK - Galatasaray
7. hafta: 19 Ocak Salı / Galatasaray - Feyenoord
8. hafta: 27 Ocak Çarşamba / PSG - Galatasaray
Fenerbahçe'nin Devler Ligi fikstürü şu şekilde:
1. hafta: 10 Eylül Perşembe / Fenerbahçe - Roma
2. hafta: 14 Ekim Çarşamba / Aston Villa - Fenerbahçe
3. hafta: 20 Ekim Salı / Fenerbahçe - Slavia Prag
4. hafta: 4 Kasım Çarşamba / Fenerbahçe - Liverpool
5. hafta: 25 Kasım Çarşamba / Shakhtar - Fenerbahçe
6. hafta: 9 Aralık Çarşamba / LASK - Fenerbahçe
7. hafta: 20 Ocak Çarşamba / Fenerbahçe - Villarreal
8. hafta: 27 Ocak Çarşamba / Atletico Madrid - Fenerbahçe