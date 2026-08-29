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        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçını Sporting karşısında deplasmanda; sarı-lacivertliler ise ilk maçını Roma ile iç sahada oynayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 14:14 Güncelleme:
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        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig etabında mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürü açıklandı.

        Galatasaray'ın Devler Ligi fikstürü şu şekilde:

        1. hafta: 9 Eylül Çarşamba/ Sporting CP - Galatasaray

        2. hafta: 13 Ekim Salı / Galatasaray - Barcelona

        3. hafta: 21 Ekim Çarşamba / Lille - Galatasaray

        4. hafta: 3 Kasım Salı / Galatasaray - Stuttgart

        5. hafta: 24 Kasım Salı / Galatasaray - Aston Villa

        6. hafta: 8 Aralık Salı / AEK - Galatasaray

        7. hafta: 19 Ocak Salı / Galatasaray - Feyenoord

        8. hafta: 27 Ocak Çarşamba / PSG - Galatasaray

        Fenerbahçe'nin Devler Ligi fikstürü şu şekilde:

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        1. hafta: 10 Eylül Perşembe / Fenerbahçe - Roma

        2. hafta: 14 Ekim Çarşamba / Aston Villa - Fenerbahçe

        3. hafta: 20 Ekim Salı / Fenerbahçe - Slavia Prag

        4. hafta: 4 Kasım Çarşamba / Fenerbahçe - Liverpool

        5. hafta: 25 Kasım Çarşamba / Shakhtar - Fenerbahçe

        6. hafta: 9 Aralık Çarşamba / LASK - Fenerbahçe

        7. hafta: 20 Ocak Çarşamba / Fenerbahçe - Villarreal

        8. hafta: 27 Ocak Çarşamba / Atletico Madrid - Fenerbahçe

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