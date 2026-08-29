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        Haberler Gündem Batman’da 55 yaşındaki kadın evinin avlusundaki konteynerde ölü bulundu

        Batman’da 55 yaşındaki kadın evinin avlusundaki konteynerde ölü bulundu

        Batman'da annesini öldürdüğünü söyleyerek emniyete giden H.C. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 18:31 Güncelleme:
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        Annesini öldürüp konteynere attı

        Batman’da bir kadın, evinin avlusundaki çöp konteynerinde ölü bulundu. Kadının oğlu, annesini öldürdüğünü söyleyerek polise teslim oldu.

        Olay, Petrolkent Mahallesi 2815’inci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.C., evinin avlusundaki konteynerde eşi Seve Cihangir’i bıçaklanmış halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Seve Cihangir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cihangir’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        OĞLU EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

        Olayın ardından Seve Cihangir’in oğlu H.C., Emniyet Müdürlüğü’ne giderek annesini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi.

        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.C.’nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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        #Batman
        #anne katili
        #haberler
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