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        Galatasaray'dan stoper hamlesi: Yusuf Akçiçek!

        Transferde stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar genç stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor...

        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 13:00 Güncelleme:
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        Galatasaray'dan stoper hamlesi!

        Transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray, defans bölgesini güçlendirmek için harekete geçti...

        YUSUF AKÇİÇEK HAREKATI

        Sarı-kırmızılı ekip Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek'in kiralanması için görüşmelere başladı.

        Galatasaray 20 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak isterken; Al Hilal ise o bölgeyi güçlendirmeden oyuncunun ayrılığına izin vermek istemiyor.

        Al Hilal'li yöneticiler, stopere takviye yapılması durumunda Yusuf Akçiçek'e izin verebileceğini G.Saraylı temsilcilere iletti. Arabistan ekibi ayrıca bu transferin gerçekleşmesi için oyuncunun kazandığı 6.5 milyon Dolar'lık maaşının; 3.75 milyon Dolar'ının G.Saray tarafından karşılanmasını talep etti.

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        22 MİLYON EURO'YA GİTTİ

        2025 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e imza atan 20 yaşındaki stoperin, Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

        Geçtiğimiz sezon Arabistan'da 22 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 1.459 dakika süre aldı ve 1 gollük katkı sağladı.

        Arabistan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor...

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        #galatasaray
        #Al Hilal
        #yusuf akçiçek
        #transfer
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