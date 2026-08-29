Transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray, defans bölgesini güçlendirmek için harekete geçti...

YUSUF AKÇİÇEK HAREKATI

Sarı-kırmızılı ekip Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek'in kiralanması için görüşmelere başladı.

Galatasaray 20 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak isterken; Al Hilal ise o bölgeyi güçlendirmeden oyuncunun ayrılığına izin vermek istemiyor.

Al Hilal'li yöneticiler, stopere takviye yapılması durumunda Yusuf Akçiçek'e izin verebileceğini G.Saraylı temsilcilere iletti. Arabistan ekibi ayrıca bu transferin gerçekleşmesi için oyuncunun kazandığı 6.5 milyon Dolar'lık maaşının; 3.75 milyon Dolar'ının G.Saray tarafından karşılanmasını talep etti.

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🎙️@ccelikcagatay: Yusuf Akçiçek için ise görüşmeler satın alma opsiyonlu kiralık olarak sürüyor. Al-Hilal, stoper takviyesi yapmadan oyuncuyu bırakmak istemiyor. Görüşmelerin mali detayları, bu takviyenin ardından… pic.twitter.com/EXBo9EMUNG — HT Spor (@HTSpor) August 29, 2026

22 MİLYON EURO'YA GİTTİ

2025 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e imza atan 20 yaşındaki stoperin, Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Arabistan'da 22 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 1.459 dakika süre aldı ve 1 gollük katkı sağladı.

Arabistan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor...