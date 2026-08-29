Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu ile sevgilisi Ata Ayyıldız, aile arasında düzenlenen törenle yüzük taktı
Giriş: 29 Ağustos 2026 - 19:45 Güncelleme:
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Sıla Türkoğlu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Ata Ayyıldız ile ilişkisini bir adım ileriye taşıdı.
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Evlilik yolunda önemli bir adım atan çift, nişanlandıklarını duyurdu.
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Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, aile arasında düzenlenen bir törenle yüzük taktıkları anları paylaştı.
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Ünlü çift, yaptıkları ortak paylaşıma nişan tarihlerini not düşerek törenden fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.
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Oyuncuya; Yılmaz Kunt, Eylül Tumbar, Buçe Buse Kahraman, Furkan Kızılay ve Yasemin Yazıcı gibi ünlü isimlerden tebrik yorumları yağdı.
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Zaman zaman aşklarını gözler önüne seren paylaşımlar yapan çiftten Ata Ayyıldız, geçtiğimiz yıl oyuncu Sıla Türkoğlu'na evlilik teklifinde bulunmuştu.
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