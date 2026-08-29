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        Haberler Magazin Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı

        Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı

        Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu ile sevgilisi Ata Ayyıldız, aile arasında düzenlenen törenle yüzük taktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 19:45 Güncelleme:
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        Sıla Türkoğlu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Ata Ayyıldız ile ilişkisini bir adım ileriye taşıdı.

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        Evlilik yolunda önemli bir adım atan çift, nişanlandıklarını duyurdu.

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        Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, aile arasında düzenlenen bir törenle yüzük taktıkları anları paylaştı.

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        Ünlü çift, yaptıkları ortak paylaşıma nişan tarihlerini not düşerek törenden fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

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        Oyuncuya; Yılmaz Kunt, Eylül Tumbar, Buçe Buse Kahraman, Furkan Kızılay ve Yasemin Yazıcı gibi ünlü isimlerden tebrik yorumları yağdı.

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        Zaman zaman aşklarını gözler önüne seren paylaşımlar yapan çiftten Ata Ayyıldız, geçtiğimiz yıl oyuncu Sıla Türkoğlu'na evlilik teklifinde bulunmuştu.

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        #Sıla Türkoğlu
        #Ata Ayyıldız
        #nişan
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