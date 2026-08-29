'Kızılcık Şerbeti'nin 5'inci sezon çekimleri başladı
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 5'inci sezon mesaisi başladı
Giriş: 29 Ağustos 2026 - 20:10 Güncelleme:
SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ile Emre Dinler'in paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 5'nci sezon çekimleri bugün başladı.
Yeni sezonu büyük merakla beklenen dizinin setinden ilk kareler Erkan Avcı ve yönetmen koltuğunda oturan Özgür Sevimli ile Işılsu Günday'dan geldi.
Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümleriyle çok yakında SHOW TV'de!
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