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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji’den 25 il için kritik uyarı

        Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji’den 25 il için kritik uyarı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise 50-80 kilometre hızla kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımına karşı da uyarı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 07:15 Güncelleme:
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        Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji'den 25 il için kritik uyarı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis ve Şırnak hariç) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 29°

        Ankara

        Yağmurlu 26°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 25°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 27°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 31°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 30°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 26°

        Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklenen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AKDENİZ

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya Hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, (Şırnak ve Bitlis dışında) bölge genelini aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

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        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

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