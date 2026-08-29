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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Rafael Leao'dan!

        Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Rafael Leao'dan!

        Galatasaray'ın İtalya Serie A ekiplerinden Milan'dan transfer ettiği Portekizli futbolcu Rafael Leao, sarı-kırmızılı takımın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sahaya inerek taraftarları selamladı ve üçlü çektirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 23:58 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Göztepe’yi RAMS Park’ta konuk etti.

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        Müsabakayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılarda yeni transfer Rafael Leao da karşılaşmayı tribünden takip etti.

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        Bugün İstanbul’a gelen 27 yaşındaki futbolcu, maçın ardından sahaya inerek taraftarları selamladı.

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        Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Leao, bayrak dalgalandırdı ve üçlü çektirdi.

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