Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Rafael Leao'dan!
Galatasaray'ın İtalya Serie A ekiplerinden Milan'dan transfer ettiği Portekizli futbolcu Rafael Leao, sarı-kırmızılı takımın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sahaya inerek taraftarları selamladı ve üçlü çektirdi
Giriş: 29 Ağustos 2026 - 23:58 Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Göztepe’yi RAMS Park’ta konuk etti.
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Müsabakayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılarda yeni transfer Rafael Leao da karşılaşmayı tribünden takip etti.
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Bugün İstanbul’a gelen 27 yaşındaki futbolcu, maçın ardından sahaya inerek taraftarları selamladı.