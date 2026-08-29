DEVRE ARASI!

Galatasaray - Göztepe maçı CANLI ANLATIM (Süper Lig 3.hafta)
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşılaşıyor... Galatasaray kazanarak yarışta yara almak istemezken; İzmir temsilcisi de ligde ilk galibiyetini alma peşinde... İşte Galatasaray-Göztepe maçına dair tüm bilinmesi gerekenler ve 11'ler...
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ilk iki haftada kaydettiği gollerle dikkati çekti.
Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK filelerini 2'şer kez havalandıran Osimhen, ilk iki maçta takımının attığı 6 golün 4'ünü kaydetti.
Nijeryalı yıldız, ayrıca Süper Lig'de çıktığı son 14 maçta 16 gol attı.
facebook
twitter-x
nsosyal
linkedin
whatsapp
mail
copy
BATRAKOV FORMAYA KAVUŞABİLİR
Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılılardaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray'daki ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak.
facebook
twitter-x
nsosyal
linkedin
whatsapp
mail
copy
GALATASARAY LİGDE EVİNDE YENİLMİYOR
Galatasaray, ligdeki son 36 iç saha maçında yenilmedi.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 28 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.
facebook
twitter-x
nsosyal
linkedin
whatsapp
mail
copy
GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Göztepe arasında RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 21.30'da başlayacak. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek...
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.