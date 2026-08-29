Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Göztepe Galatasaray - Göztepe maçı CANLI ANLATIM (Süper Lig 3.hafta)
        Canlı

        Galatasaray - Göztepe maçı CANLI ANLATIM (Süper Lig 3.hafta)

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşılaşıyor... Galatasaray kazanarak yarışta yara almak istemezken; İzmir temsilcisi de ligde ilk galibiyetini alma peşinde... İşte Galatasaray-Göztepe maçına dair tüm bilinmesi gerekenler ve 11'ler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 09:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Heyecan sürüyor!

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Mehmet Türkmen

        SAAT: 21.30

        YAYIN: beIN Sports

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yle karşı karşıya geliyor.

        DEVRE ARASI!

        Galatasaray ile Göztepe devreye 1-1 eşitlikle giriyor!

        GALATASARAY EŞİTLİĞİ YAKALADI!

        Galatasaray 33. dakikada Davinson Sanchez ile eşitliği yakalıyor!

        GÖZTEPE ÖNE GEÇİYOR!

        Göztepe 16. dakikada Novatus Miroshi'nin golü ile maçta öne geçiyor.

        GÖZTEPE ETKİLİ GELDİ!

        Efkan'ın savunma arkasına attığı pasta ceza sahasında topla buluşan Henrique'nin vuruşu üstten auta çıktı. Pozisyonun sona ermesinin ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

        MAÇ BAŞLADI!

        Galatasaray - Göztepe maçında ilk düdük geldi!

        REKLAM

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış, Osimhen.

        Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda, Efkan, Henrique, Janderson.

        OSIMHEN 2 MAÇTA 4 GOL ATTI

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ilk iki haftada kaydettiği gollerle dikkati çekti.

        Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK filelerini 2'şer kez havalandıran Osimhen, ilk iki maçta takımının attığı 6 golün 4'ünü kaydetti.

        Nijeryalı yıldız, ayrıca Süper Lig'de çıktığı son 14 maçta 16 gol attı.

        BATRAKOV FORMAYA KAVUŞABİLİR

        Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılılardaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

        Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray'daki ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak.

        GALATASARAY LİGDE EVİNDE YENİLMİYOR

        Galatasaray, ligdeki son 36 iç saha maçında yenilmedi.

        Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 28 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.

        GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

        Galatasaray ile Göztepe arasında RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 21.30'da başlayacak. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek...

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #galatasaray
        #süper lig
        #Göztepe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Yılmaz’a silahlı saldırıda sıcak gelişme
        Yılmaz’a silahlı saldırıda sıcak gelişme
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        O sürücü tutuklandı
        O sürücü tutuklandı
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Galatasaray'dan stoper hamlesi!
        Galatasaray'dan stoper hamlesi!
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        5'inci sezon çekimleri başladı
        5'inci sezon çekimleri başladı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        İsveç'te evlendiler
        İsveç'te evlendiler
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"