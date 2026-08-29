DEVRE ARASI!

08:15 29/08/2026

GALATASARAY LİGDE EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray, ligdeki son 36 iç saha maçında yenilmedi.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 28 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.