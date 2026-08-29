Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi: Teklifi duyurdular!
Galatasaray, Deniz Gül transferinde önemli aşama kaydetti. Milli futbolcuyla anlaşan sarı-kırmızılıların, Porto ile bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş: 29 Ağustos 2026 - 20:59 Güncelleme:
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Yaz transfer döneminde vites yükselten ve hücum hattını güçlendirmeyi planlayan Galatasaray hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
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Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı-kırmızılı yöneticiler, Deniz Gül'ü transfer etmek için Porto ile görüşmelere devam ediyor.
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Galatasaray'ın Portekiz ekibine bu transfer için 12 milyon Euro'nun üstünde bonservis bedeli teklif ettiği aktarılırken, Deniz Gül'ün sarı-kırmızılı formayı giymeyi kabul ettiği belirtildi.
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Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Deniz Gül'ün, Porto ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
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2025/26 sezonunda Porto forması ile tüm kulvarlarda 44 maça çıkan ve 1824 dakika sahada kalan 22 yaşındaki santrfor, 7 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.
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