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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi: Teklifi duyurdular!

        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi: Teklifi duyurdular!

        Galatasaray, Deniz Gül transferinde önemli aşama kaydetti. Milli futbolcuyla anlaşan sarı-kırmızılıların, Porto ile bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 20:59 Güncelleme:
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        Yaz transfer döneminde vites yükselten ve hücum hattını güçlendirmeyi planlayan Galatasaray hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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        Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı-kırmızılı yöneticiler, Deniz Gül'ü transfer etmek için Porto ile görüşmelere devam ediyor.

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        Galatasaray'ın Portekiz ekibine bu transfer için 12 milyon Euro'nun üstünde bonservis bedeli teklif ettiği aktarılırken, Deniz Gül'ün sarı-kırmızılı formayı giymeyi kabul ettiği belirtildi.

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        Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Deniz Gül'ün, Porto ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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        2025/26 sezonunda Porto forması ile tüm kulvarlarda 44 maça çıkan ve 1824 dakika sahada kalan 22 yaşındaki santrfor, 7 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

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        #Deniz Gül
        #galatasaray
        #transfer
        #porto
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