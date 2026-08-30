Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Son günleri değerlendirmek istiyoruz!

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

"Bence tabii ki Göztepe’ye karşı oynamak kolay bir şey değil. Biliyorsunuz, özellikle çok fazla direkt oynayan bir takım. Pas organizasyonu çok olmayan ama direkt, uzun toplar; ikinci toplar, taç atışları, korner atışları... Zaten bugün bir korner atışından gol yedik. O yüzden Göztepe’ye karşı oynamak kolay değil. Biraz bunu hesaplayarak başladık. Ama tabii en iyi oynadığımız bölüm, aslında 45’ten 3-2’ye kadar olan bölüm. Bence o bölümü çok iyi oynadık. Orada da topa daha çok sahip olarak, dikine paslarla ve hareketlilikle bence rakibimizi çok net bir şekilde çözdük. Çok fazla pozisyon ürettik. Belki geçen seneye göre de sizin söylediğinize çok katılıyorum. Şut sayımız hiçbir zaman bu kadar yüksek olmamıştı. Osimhen’e bu sefer daha çok top geliyor, daha çok ceza sahası içerisinde pozisyona giriyor ve daha çok üreten bir Galatasaray takımı var."

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"ÇOK POZİSYONA GİRDİK"

"Üç haftada attığımız dokuz gol var. Üç gol ortalamasına geliyor. Onun yanında bence birinci ve üçüncü maçta çok fazla rakip ceza sahasında topla buluştuk, çok fazla pozisyona girdik, çok şut attık. Gol beklentimiz çok yüksekti. Bu iyi yanı. Ama yediğimiz gollerde kötü yanı... İkisi de düşen top sonrası yediğimiz goller. Tabii ki ikinci yarıdan sonra biraz daha hem takım boyunu uzatmak hem de defansif anlamda düelloları kazanabilecek oyuncuları oyuna aldık. Bu tercihlerimiz oldu. Bu, biraz o üretkenliğimizi hafif düşürdü. Orada da geçişleri yapabildik. Yine çok pozisyona girdik. Yine sayılmayan bir golümüz vardı. Yine çok pozisyona girdik. Son pasları verebilsek yine skora gidebilirdik. Ama bir yandan da sizi tehdit eden bir rakip var. O yüzden mecburen savunma önlemleri yapıyorsunuz. Çünkü üç puanı da bir yandan korumak istiyorsunuz. Ama ben genel olarak tabii ki oyundan, oyuncularımızın isteğinden memnunum. Bunu geliştirmemiz gerekiyor tabii ki. Her oyun başka oluyor. Biliyorsunuz, her rakibe göre organize olmanız gerekiyor. Göztepe gerçekten oynaması zor bir takım. Birçok takım için bu geçerli O yüzden kazandığınız için sevinciniz daha yüksek. Daha yüksek skor olabilir miydi, daha çok gol atabilir miydik? Atabilirdik. Pozisyonlara girdik. Ama dediğim gibi rakibin de şansları vardı, beraberlik şansları yaratmaya çalıştı. Maçın içerisinde bunlar oldu. O yüzden iki takımı da tebrik etmek istiyorum. Göztepe benim eski takımım, çok sevdiğim bir takım. O yüzden onları da buradan başarılar diliyorum."

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“TRANSFERDE SON GÜNLERİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ”

"Bence kötü hava yok oldu. Kazanan bir Galatasaray, iyi oynayan bir Galatasaray, transferleri gelen bir Galatasaray var. Transfer dönemini de inşallah en iyi şekilde tamamlarsak... Burada mevki ve isim söylemeyeceğim ama tabii ki yabancı haklarımıza göre, 23 yabancı hakkımız var. Türk oyuncu da alabiliyoruz. Buna göre de son günleri değerlendirmek isteyeceğiz. Ama dediğim gibi, en önemli şey bence o birlik olmamız. Zaten Galatasaray takımını bu dört senelik şampiyonlukta hep beraber yol aldığımızda, hep beraber ileriye gittiğimizde, birbirimize sarıldığımızda, birbirimizi motive ettiğimizde çok fazla yukarı çektik. Galatasaray takımını taraftarımız yukarı çekti. Biz onlar için varız. Onların mutluluğu için, gerçekten sokaklarda yüzlerinin gülmesi için varız. Dört senedir bunu yaptık, bu sene de yapacağız. Hiç merak etmesinler. O yüzden yükselen çizgimizi de bence pozitif anlamda devam ettirmemiz gerekiyor. Bugün gün bittiğinde sonuçta ligin lideriyiz. Bunu da ligin sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. İnşallah onlarla birlikte çok daha büyük başarılar istiyoruz."

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“HER MAÇ KAZANMAYA ADAY OLMALISINIZ”

"Avrupa var, Şampiyonlar Ligi var. Orada da biliyorsunuz kura çekimi yapıldı. Aslında şöyle oluyor: Zor, kolay... Takımlar üzerinden, kâğıt üstünde değerlendirmek ben bunu çok doğru bulmuyorum. Çünkü her maç oynamanız gerekiyor. Oynamadığınız hiçbir maçı değerlendiremezsiniz, oynamadığınız hiçbir maçı kazanamazsınız. O yüzden her maça kazanmak için aday olmanız gerekiyor. Her maçı aynı kafayla, aynı konsantrasyonla ve aynı özgüvenle oynamanız gerekiyor. Kimle oynarsanız oynayın. O yüzden iyi bir turnuva olacağına inanıyorum. Bu lig aşamasının, 36 takımlı lig aşamasının geçen sene biraz tadını aldık. Oradan sonra son 16’ya kadar gittik. Hedefimiz tabii ki yine öncelikle ilk 24 içerisinde olmak, 16’nın içinde olmak, son 8’in içerisinde olabilmek. Bu hedefi çizmemiz gerekiyor. Dediğim gibi çok önemli oyunculara sahibiz ve gelişen bir takımımız var."

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"GALATASARAY TARAFTARI RAHAT OLSUN"

"Neden gelişen bir takımız? Aslında şunu diyebilirsin: Bu işler uzun süredir bir arada oynuyor, benzer kadroyla oynuyorsunuz. Ama sezon başında özellikle millî takımlardan gelmiş, geç başlamış, başlama tarihleri çok değişken oyuncularımız var. Ama bu sezonu tamamen geçirebilmek için bence sezon başındaki o dinlenmelerine çok ihtiyaç vardı. Biliyorsun, dinlenmeyen vücut tekrar sakatlık riskini çok fazla getirir. Vücutlarını hem dinlendiler hem tekrar kazanarak lige devam ediyoruz. Bunun üstüne daha fazla koyarak devam edeceğiz. Dediğim gibi Galatasaray taraftarı rahat olsun. En iyisini, inananlar için yapmaya çalışacağız."

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"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Liverpool, Manchester City gibi takımlarla oynadık. Hafızamızda kalan şeyler de aslında bir Liverpool galibiyeti, iki tane Liverpool galibiyeti... Çok fazla hafızada kaldı, uzun zaman da bu hafızada kalacak. O yüzden bu maçları da kazanmak, o takımlara karşı galip gelebilmek, bu da Galatasaray tarihine geçebilecek maçlar. O yüzden kim olursa olsun, en iyisini yapmaya çalışacağız."