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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalara yanıt verdi

        Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalara yanıt verdi

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarını "yalan ve iftira" olarak nitelendirerek tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 22:30 Güncelleme:
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        Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere, İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır." ifadeleriyle tepki gösterdi.

        Bakanlıktan, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "KORKAK VE ÇÜRÜMÜŞ ZİHNİYET"

        "İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır. Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır."

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        Açıklamada, Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabalarının artık yeterli olmadığı, uluslararası toplumun Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmadığı vurgulandı.

        "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceği belirtildi.

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