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        Haberler Magazin Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl birbirine girdi

        Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl birbirine girdi

        Ferhat Göçer, Sinan Akçıl hakkında sert ifadeler kullandı. Akçıl ise Göçer'in kendi şarkılarını söylemesini engellemek amacıyla hukuki süreç başlatacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 17:31 Güncelleme:
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        Eski dostlar birbirine girdi

        Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasında sert bir polemik patlak verdi. Katıldığı bir radyo programında Akçıl hakkında açıklamalarda bulunan Göçer, meslektaşına yönelik eleştirilerde bulundu.

        "MAGAZİN FİGÜRÜNDEN ÖTE BİR ŞEY DEĞİL"

        Göçer, Akçıl ile aralarındaki mesafe ve küslük süreciyle ilgili soruya, "Artık bir süre sonra medya maymunluğu yapmaya başladıktan sonra bıraktım tabii. Benim gözümde bir magazin figüründen öte bir şey değil. Onu da beceremiyor son zamanlarda ama bence oturup doğru düzgün bir şarkı yapması lazım. Bırakması lazım bu işleri" ifadeleriyle yanıt verdi.

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        "MÜZİKTEN BAŞKA HER ŞEYİ YAPIYOR"

        Göçer, 'Number1 Star' adlı radyo programında Akçıl ile olan ilişkinin düzelip düzelmeyeceğine dair soruya ise şu yanıtı verdi: Böyle devam ettiği müddetçe yok. Müziğe gerçekten dönerse; işin şaklabanlığını, medya maymunluğunu, magazin maymunluğunu bırakırsa, bir gün doğru düzgün şarkılar yapmaya devam ederse belki... Ama bu laflardan sonra, bana şarkı verir mi onu da bilmiyorum. En azından adama bir iyilik yapmış olurum. Kimse söylemiyor mu etrafındaki insanlar; "Ya bırak bu işleri; doğru düzgün otur, çalış, şarkı üret, bir şey yap" diye? Müzikten başka her şeyi yapıyor.

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        Ferhat Göçer'in bu sözlerine yanıt Sinan Akçıl'dan gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Akçıl; 'Biri Bana Gelsin', 'Vefası Eksik Yarim', 'Kalp Kalbe Karşı Derler', 'Kızım', 'Bunları Boşver', 'Dön Gel Yeter' ve 'Dokunma Bana' adlı şarkıları Göçer'in seslendirmesini engellemek adına hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

        "AVUKATLARIM GEREKENİ YAPACAK"

        Akçıl, "Yakın çevrem iyi bilir, yaşlılara saygım sonsuzdur. O yüzden F. G. rumuzlu şarkıcıya bu sefer ağır cevap vermeyeceğim. Benim politik duruşumdan rahatsız olduğunun ve magazinel hayatımı yakından takip ettiğinin farkındayım. Yapacağım tek şey; bir sonraki story'deki şarkılarımı bugünden itibaren söylemesini hukuk yoluyla engellemek olacak. Avukatlarım gerekeni yapacak. Davayı kaybedersem ve o şarkılarımı söylemeye devam ederse de bir 'maymunun' şarkılarını söylemiş olur; onu da MSG yönetim kurulunda değerlendirirler diye düşünüyorum. Ki zannedersem 'maymunlar ya da herhangi bir hayvan' MSG veya MESAM'a üye olamıyor" dedi.

        "GEÇ BİLE KALDIN"

        Yaşananlara Demet Akalın da kayıtsız kalmadı. Akalın, arkadaşı Sinan Akçıl'a destek vererek, "Yüzlerce kalbe dokunan şarkılar temiz ağızlarda söylenmeli, geç bile kaldın bu kararda..." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram, AA

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        #ferhat göçer
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        #şarkıcı
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