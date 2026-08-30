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        Haberler Dünya Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!

        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!

        Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenelerin sayısı 750'ye yükseldi. 3 bini aşkın kişiden haber alınamadığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 09:27 Güncelleme:
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        Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen sellerde can kaybının 750'ye yükseldiği, 3 bin 44 kişinin ise kayıp olduğunu açıklandı. Yağışların nehirlerdeki su seviyelerini yükseltmesi üzerine kurtarma ekipleri daha yüksek bölgelere çekildi.

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        Kurtarma çalışmaları, kötü hava koşulları ve çarşamba günü bir buzulun çökmesi sonucu meydana gelen toprak kaymasının Nepal-Çin sınırında oluşturduğu gölün taşarak Nepal'deki nehirlere akmaya başlamasının ardından yeni bir seli tetikleyebileceği endişeleri nedeniyle cuma gününden bu yana birkaç kez durduruldu.

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        Kızılhaç, Çin'in iklim değişikliğinin etkileriyle ilişkilendirdiği felaketten 90 binden fazla kişinin etkilenmiş olabileceğini tahmin ediyor.

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        Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, cumartesi günü Nepal Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde toprak kaymasının son yıllardaki 'en ciddi sınır ötesi felaket' olduğunu ve kurtarma çalışmalarının eşi benzeri görülmemiş zorluk ve karmaşıklık taşıdığını söyledi.

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        KURTARMA ÇALIŞMALARINDA TÜNELLERE ODAKLANILDI

        Nepal'deki kurtarma çalışmaları, Himalayalar'daki nehirlerde buz, kaya, çamur ve moloz yığınlarının oluşturduğu sel sularının hidroelektrik santrallerindeki tünellere sürüklediği ve burada mahsur kaldığı düşünülen yüzlerce kişiye odaklanmış durumda.

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        Yetkililer, Tibet tarafında kayıp olan 23 ülkeden 261 yabancı arasında 104 Nepalli, komşu Hindistan'dan 49 kişi ile 33 Letonyalı, 18 Amerikalı ve 15 İngilizin bulunduğunu açıkladı.

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        UZMANLAR BUZUL ÇÖKMESİNE İŞARET EDİYOR

        Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

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        Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

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        #Nepal
        #felaket
        #haberler
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