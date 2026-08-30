Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, cumartesi günü Nepal Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde toprak kaymasının son yıllardaki 'en ciddi sınır ötesi felaket' olduğunu ve kurtarma çalışmalarının eşi benzeri görülmemiş zorluk ve karmaşıklık taşıdığını söyledi.