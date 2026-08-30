Eski hakemler, Galatasaray-Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonları değerlendirdi

Seçim Demirel: Osimhen öncelik alıyor, daha çabuk davranıyor. Rakibi dikkatsiz davranıyor. Hakem sahada penaltı dese 'doğru' diyebilirdik ama hiçbir şekilde açık, bariz, ciddi bir olay değil. VAR hakeminin müdahalesi doğru değil. Yoruma açık bir pozisyon. Saha kararı desteklenir ama VAR müdahalesi hatalı.