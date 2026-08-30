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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Göztepe Eski hakemler, Galatasaray-Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonları değerlendirdi

        Eski hakemler, Galatasaray-Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonları değerlendirdi

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup ederken, maça Osimhen'e verilen penaltı ve topun Davinson Sanchez'in eline çarptığı pozisyon damga vurdu. Eski hakemler, tartışılan pozisyonu değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        1

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        2

        Yayıncı kuruluştaki beIN Trio ekibi, karşılaşmadaki tartışılan pozisyonları değerlendirdi.

        3

        - Galatasaray'ın VAR uyarısı sonrası kazandığı penaltıda karar doğru mu?

        Bülent Yıldırım: Bu penaltı sahada verilmeliydi. Asla açık ve bariz bir pozisyon değil. VAR müdahalesiyle penaltı verilmesini doğru bulmuyorum.

        4

        Seçim Demirel: Osimhen öncelik alıyor, daha çabuk davranıyor. Rakibi dikkatsiz davranıyor. Hakem sahada penaltı dese 'doğru' diyebilirdik ama hiçbir şekilde açık, bariz, ciddi bir olay değil. VAR hakeminin müdahalesi doğru değil. Yoruma açık bir pozisyon. Saha kararı desteklenir ama VAR müdahalesi hatalı.

        5

        Deniz Çoban: Hakem yorumu devreye girmeliydi. Burada yorumu hakemin yapması lazımdı. UEFA'nın son 'clear line' çizgisine bakıldığında, 'hakem sahada karar versin' kararına bakıldığında hakem sahada karar vermeliydi.

        6

        - Göztepe'nin 86. dakikada penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

        Bülent Yıldırım: Bir engel, bloklama, bariyer yok. Sadece korner. Penaltı yok.

        7

        Seçim Demirel: Çok minimal bir temas var. Elle oynama kriterlerinin hiçbirini içermiyor. Ele temas olsa bile kol doğal pozisyonunda. Devam kararı doğru.

        8

        Deniz Çoban: Elleri doğal konumda. Penaltı olacak pozisyon değil.

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        #galatasaray
        #Göztepe
        #süper lig
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