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        Haberler Magazin Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

        Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

        Ayvacık'taki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Cem Yılmaz'a anjiyo yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Prof. Dr. Ercan Akşit de anjiyo operasyonu sonrası yaptığı ilk açıklamada Yılmaz'ın bilincinin açık olduğunu söyledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 21:34 Güncelleme:
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        Hastaneye kaldırıldı

        Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın, Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.

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        SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yılmaz'ın durumu hakkında açıklama yaptı. Memişoğlu, "Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

        "BİR İNSANIN GEÇİREBİLECEĞİ BÜYÜK KALP KRİZLERİNDEN BİRİYLE GELDİ"

        Cem Yılmaz’ın anjiyosunu gerçekleştiren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, "Cem Bey bize bugün kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarına aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. 2 gün boyunca takibini burada devam ettirmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla yakında ailesine kavuşur. Bizim kalp krizi türlerimiz var; bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. Ayvacık Devlet Hastanesindeki arkadaşlar, çok hızlı bir şekilde, vakit kaybetmeksizin müdahale etti. Kalp krizini kalp yetersizliğine çevirmeden sağ salim yatağına aldık. Buradan herkese teşekkür etmek istiyorum. Herkes Ayvacık'tan itibaren, göğüs ağrısı başladığından beri çok güzel müdahale etmiş" dedi.

        Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Akşit, şunları söyledi: Şu anda bütün işlemleri üniversitemizde başarıyla gerçekleştirildi. Buradan diğer hastalarımız gibi 2 gün sonra taburcu olabilir, durumu böyle stabil giderse. Şu anda tek damar, bir ufak yan damarı için ileride gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Şu an biz, kalp krizini ilgilendiren damarı açıyoruz. Diğer yan damar için de ayrıntılı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya gerek kalmayacak. Orası ilaçla idare eder. Bizim kalp krizi türlerimiz var. Bir insanın geçirebileceği kalp krizlerinden biriyle geldi. Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler. 112 ambulansımız çok hızlı yönlendirmiş. Hastayı yaklaşık 2 saat içinde müdahale edince çoğu dokusu ölmeden, kalp yetersizliğine çevirmeden sağlıcakla yatağına aldık. Burada herkese teşekkür etmek istiyorum. Herkes Ayvacık’tan itibaren göğüs ağrısı başladığında beri güzel müdahale etmiş Cem Bey'e.

        Can Yılmaz - Cem Yılmaz

        "DOKTORLARININ KONTROLÜNDE DİNLENİYOR"

        Can Yılmaz da kardeşi Cem Yılmaz'ın tedavi süreci hakkında açıklama yaptı. Can Yılmaz şunları kaydetti: Cem Yılmaz'ın durumu iyi. Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dua eden ve iyi dileklerini gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz.

        Fotoğraflar: DepoPhoto

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