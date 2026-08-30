ŞİRKETİN SEFERLERİ DURDURULDU
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Filo Denizcilik şirketinin ülkeden yapılan deniz seferlerinin bir sonraki emre kadar durdurulduğunu duyurdu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Filo Denizcilik şirketinin ülkeden yapılan deniz seferlerinin bir sonraki emre kadar durdurulduğunu duyurdu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin de Türk vatandaşı olduğu bildirildi.
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Girne'de batan gemi ile ilgili iddialar araştırılıyor. Türkiye'den iki gemi arama çalışmaları için geliyor, yarın robotik dalışlar yapılacak.
Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 18 kişinin bulunması için denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Girne'deki gemi faciasında mahkemeye çıkarılan 14 kişiden 9'u hakkında 3 gün tutukluluk kararı verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erhürman, acının sözcüklerle anlatılamayacak kadar büyük olduğunu belirterek, tüm hata ve ihmallerin ortaya çıkarılacağını bildirdi.
Erhürman, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydederek, “Yaşananlar bir hafta sonra unutulacak mı? Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki asla! Annelerini arayan çocukların, çocuklarını arayan annelerin feryatları kulaklarımızdan gitmeyecek! Öncesinde, sonrasında, hangi aşamada olursa olsun, hata, yanlış, ihmal, kusur, ne varsa hepsi ortaya çıkarılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Pek çok gazeteci ve uzman sorular sıralıyor. Çok da doğru yapıyor. Yanıtsız bırakmamak idarenin görevidir. Net bilgiye ulaşılır ulaşılmaz, mümkün olduğunca hızlı ve doğru zamanda soruların yanıtlanması sağlanacak. Arama kurtarma çalışmaları son ana kadar aralıksız devam edecek. 'Kaçıncı kez' sorusunu duyuyorum ama bu kez yaşananlar, artık, idari açıdan bir dönüm noktası olmak zorundadır. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, henüz ulaşılamayan kişilerin ailelerine sabır, sahada cansiparane çalışan görevlilere de kolaylık diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına özel harekat polisleri de katıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünün dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamasıyla meydana gelen kazaya ilişkin mahkeme süreci başladı.
Gözaltına alınan kaptan M.Ö'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Hakim, kimlik tespiti yapıldıktan sonra "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi.
Hakim, duruşmanın söz konusu 7 kişinin de getirilmesiyle saat 11.30'da yeniden başlayacağını duyurdu.
Gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ederek, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.
Mahkeme, teknik verilerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini, bu konuda Türkiye'de soruşturma açılıp açılmadığının öğrenilmesini ve diğer belgelerin tamamlanmasını istedi.
Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasının ardından kayıp 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları 2’nci günde yeniden başladı. Çalışmalara havadan da destek veriliyor.
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, kaza hakkında yolcular tarafından dile getirilen iddiaların inceleneceğini ifade etti. Arıklı, kapıların yolcuların üzerine kilitlendiği ve kaptanın gemiden kaçtığı yönündeki suçlamaları en ince ayrıntısına kadar inceleyeceklerini vurguladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının, Polis Genel Müdürlüğünden ayrı bir soruşturma başlatacağını belirten Arıklı, geminin evrakları, yeterliliği, liman izinleri ve güvenlik tedbirleri ile ilgili soruşturmanın sonucunu kamuoyuna duyuracaklarını anlattı.
Yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdi. Ulusal yas, 31 Ağustos’tan 2 Eylül gün batımına kadar sürecek. Arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca kesintisiz devam edeceği bildirildi. Özel gece görüş imkânına sahip 4 gemi ve 2 helikopter bölgede arama yapacak. Türkiye’den görevlendirilen İHA’lar da 24 saat esasına göre çalışmalara destek vermeyi sürdürecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile telefonda görüşerek, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Gemiden 241 kişinin kurtarıldığını dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, "Gemideki 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişiyi arıyoruz." dedi.
Cenazesine ulaşılan 8 kişiden 4'ünün kimliğinin belirlendiğini, 4'ünün kimlik tespit çalışmasının sürdüğünü aktaran Erhürman, kaybolanlarla ilgili arama çalışmalarının Türkiye'den gelen ilave kurtarma unsurlarıyla aralıksız devam ettiğini söyledi.
Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den 3 uçak, 4 insansız hava aracı (İHA), 6 helikopter, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisinin, KKTC'den ise 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücumbot ve 1 karakol gemisinin yanı sıra Sivil Savunma ve Polis ekiplerinin katıldığını dile getirdi.
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Olayın ardından Deniz Kuvvetlerimiz, KKTC Sahil Güvenlik ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma ekiplerimiz başta olmak üzere tüm imkânlarımızı seferber ettik. Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından da bölgede 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteriyle arama-kurtarma çalışmaları yürütülmektedir. Kayıp vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılması için arama-kurtarma çalışmalarımızı KKTC makamlarıyla koordinasyon içinde sürdürüyoruz
İçişleri Bakanı Çiftçi: Gemide bulunan yolcuların büyük bölümü sağ salim kurtarılmıştır. En büyük temennimiz ve çabamız; arama çalışmaları devam eden kayıp yolcularımızın da bir an evvel sağ salim bulunarak ailelerine kavuşturulmasıdır. Devletimiz tüm imkânlarıyla sahadadır ve ekiplerimiz çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir.
KKTC Başbakanı Üstel: Alabora olan geminin kaptanı ve 7 görevli gözaltına alındı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Bütün kolluk komutanlarımız burada, Deniz Kuvvetleri Komutanımız burada, Sivil Savunma Teşkilat Başkanımız da çok yoğun bir çaba gösteriyor. Türkiye'den 5 sahil güvenlik botu, 2 helikopter ve 6 deniz kuvvetleri unsuru bölgeye sevk edildi" dedi. Yakınlarından haber alamayan ailelere de seslenen Erhürman, bilgi almak isteyenlerin KKTC Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçebileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığına ait iletişim hatlarının da kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden Tufan Erhürman, mevcut verilerin şu aşamada bunlardan ibaret olduğunu ifade ederek, kazadan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarındaki gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, 22 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
Girne kenti açıklarında batan geminin bağlı olduğu şirket Filo Denizcilik, yolcu yakınlarının bilgilendirilmesi amacıyla kriz ve iletişim hattı kurulduğunu açıkladı. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kaza nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olunduğu belirtilerek, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren kriz masası oluşturulduğu ifade edildi. Arama kurtarma ve tahliye çalışmalarının aralıksız ve en üst düzey hassasiyetle sürdürüldüğü bildirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemiden 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan gemiyle ilgili Başbakan Ünal Üstel başkanlığında "Kriz Masası"nın toplandığı bildirildi.
KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasının ardından oluşturulan "Kriz Masası"nın, Başbakan Üstel başkanlığında toplandığı ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da olay yerine giderek kriz masasından bilgi aldığı belirtildi.
Açıklamada, Kriz Masası toplantısına, Ulaştırma, Sağlık, İçişleri, Maliye ve Tarım bakanları ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Polis Genel Müdürü ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı'nın da katıldığı aktarıldı.
Toplantıda, arama-kurtarma faaliyetlerinin tüm imkanlar seferber edilerek kesintisiz sürdürülmesi, yaralıların tedavi süreçlerinin yakından takip edilmesi ve devletin tüm kurumlarının tam koordinasyon içerisinde hareket etmeye devam etmesi kararlaştırıldığı vurgulandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada 267 yolcudan 7'sinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Geminin saat 11.50'de çıkış yaptığını ve 35 dakika sonra sinyalin kesildiğini söyleyen Arıklı, 23 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Arıklı, "Gemi tamamen battı 514 metre derinliğe indi, geminin batış sebebini geminin kara kutusuna ulaştıktan sonra anlayacağız. Hava muhalefetinden dolayı olduğunu düşünmüyoruz." dedi.
KKTC Ulaştırma Bakanı, geminin 2 ay önce bakılmış ve denetlenmiş bir gemi olduğunu belirtti.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemiden 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin arandığını açıkladı. KKTC Başbakanı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
HASTANELERDE HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında alabora olan gemiden kurtarılanların, Girne Limanı'na getirildiğini ve yolcuların buradan sonra KKTC'deki hastanelere kaldırılacağını bildirdi.
Arıklı, AA muhabirine, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarılanların son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Alabora olan gemiden kurtarılan yaralıların sahil güvenlik ve kurtarma ekiplerince Girne Limanı'na getirildiğini belirten Arıklı, yaralıların durumlarına göre KKTC'deki çeşitli hastanelere kaldırılacağını söyledi.
Erhan Arıklı, kurtarma çalışmalarının büyük bir ekiple yürütüldüğünü vurgulayarak, geminin alabora olmasına sebep olan faktörleri araştırdıklarını kaydetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarındaki feribotun su aldığını, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini duyurdu.
Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket eden özel firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan hemen sonra henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı. Feribotun su almasının ardından kaptanın yardım çağrıları üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimince bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bakan Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, feribotun su aldığını belirterek, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Feribotta 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu bilgisini veren Arıklı, geminin neden su aldığına ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadığını dile getirdi.
Görgü tanıkları, geminin su almasının ardından yolculardan bazılarının denize atladıklarını belirtti. Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına katıldıkları bildirildi.