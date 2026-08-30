Galatasaray Kulübü, Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao'yu 38 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

BONSERVİS BEDELİ 38 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü Milan ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38 milyon avro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 20'lik bölümü Milan'a ödenecektir." denildi.

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SENELİK MAAŞI 10 MİLYON EURO

G.Saray, Portekizli yıldızın maaşını da KAP'a bildirdi ve "Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10 milyon avro garanti ücret ödenecektir." ifadelerini kullandı.

LEAO: G.SARAY HAZİRANDAN BERİ UĞRAŞIYOR

İmza sonrası konuşan Leao, "Galatasaray, hazirandan beri beni buraya getirmek için çok büyük bir efor harcıyor. İlgileri için çok teşekkür ederim. Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum: Size oyundan zevk vermek, aynı zamanda gol ve asistlerimle katkı sağlamak istiyorum. Bu yüzden onlarla birlikte olduğum için çok çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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DURSUN ÖZBEK: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BÜYÜK ETKİSİ OLACAK

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Gerçekten Haziran'dan beri Leao'yu, Galatasaray'a getirmek için epey bir uğraş verdik. Şampiyonlar Ligi'ndeki oyunlarımızda Rafa'nın büyük etkisi olacağını düşünüyorum." dedi.

ABDULLAH KAVUKCU: ASLAN YUVASINI BULDU

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise, "Aslında Leao'nun kelime anlamı "Aslan". Aslan yuvasını buldu ve Galatasaray'a geldi. Gerçekten uzun süre başkanımla beraber devamlı mücadele ettiğimiz, devamlı masada olduğumuz bir transferdi. Bittiği için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

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27 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Portekizli yıldız Galatasaray'da 27 numaralı formayı giyecek. 27 numarayı daha önce Can Armando Güner giyiyordu, 18 yaşındaki futbolcu gelen isteği geri çevirmedi.