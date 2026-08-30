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        Haberler Dünya Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da

        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da

        Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan komitenin ilk toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak

        Kaynak
        anka
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 13:06 Güncelleme:
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        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da

        Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki faaliyetlere yön vermek amacıyla üç ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanlarından oluşan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak.

        Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud tarafından 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında yürütülecek faaliyetlere stratejik yön vermek amacıyla üç ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanlarından müteşekkil Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı yarın İstanbul'da düzenlenecek.

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        Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan'dan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf ve Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Münir, Suudi Arabistan'dan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan el Suud, Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman bin Abdülaziz el Suud ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al Ruwaili katılacak.

        Uluslararası güvenlik konularının gündeminde yer alacağı toplantıda, savunma kapasitelerinin geliştirilmesi, üç ülkenin Silahlı Kuvvetleri arasında birlikte çalışabilirliğin artırılmasının teşviki, ortak üretim ile araştırma ve geliştirme dahil savunma sanayi alanında iş birliğinin derinleştirilmesi ve terörle mücadelede müşterek çabaların güçlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirilecek.

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        Toplantıda, Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin belirleyeceği ortak faaliyet alanlarındaki çalışmaları yönlendirecek Sekretarya ile diğer ilgili mekanizmaların çerçevesi çizilecek ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlara ilişkin yol haritası belirlenecek.

        Toplantının Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın bölgede güvenlik, barış ve istikrarın pekiştirilmesini hedefleyen meselelere iş birliğine dayalı güvenlik anlayışıyla yaklaşan ve çatışma yerine huzur ve refahı önceliklendiren tüm ülkelere önemli fırsatlar sunduğunun bir kez daha vurgulanmasına imkan tanıması bekleniyor.

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        MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

        Bakanlık yetkilileri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın, bölgelerinde ve uluslararası alanda artan istikrarsızlıklar karşısında ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla imzaladıkları Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgede ve küresel ölçekte güvenlik, barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesini ve ortak caydırıcılığın artırılmasını hedeflediğini belirtti.

        Anlaşmaya taraf devletlerden herhangi birine gerçekleştirilecek bir saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacağı kabul edilecek. Yetkililer, bölgede yeni bir işbirliği kültürünün geliştirilmesini hedefleyen Anlaşma'nın uluslararası hukuka saygı duyan ve barışçı iş birliği vizyonunu paylaşan tüm aktörlerin katılımına açık olduğunu dile getirdi.

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        #Mekke Ortak Savunma Anlaşması
        #istanbul
        #haberler
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