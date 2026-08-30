Yusuf Akçiçek adım adım Galatasaray'a!
Transferde stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek için geri sayıma geçti. Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Al Hilal'le görüşmelerde son aşamaya geldi.
Transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray, stoper transferinde ise son aşamaya geldi...
YUSUF AKÇİÇEK ADIM ADIM G.SARAY'A
Sarı-kırmızılı ekip Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek'in kiralanması için geri sayıma geçti.
OYUNCUYLA ANLAŞMA TAMAM
20 yaşındaki stoperle prensip anlaşmasına varan G.Saray, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Al Hilal ile yaptığı görüşmelerde ise son aşamaya geldi.
AL HILAL'DEN TEK ŞART
Arabistan temsilcisi ise defans bölgesini güçlendirmeden oyuncunun ayrılığına izin vermek istemiyor.
22 MİLYON EURO'YA GİTTİ
2025 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e imza atan 20 yaşındaki stoperin, Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.