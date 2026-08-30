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        Yusuf Akçiçek adım adım Galatasaray'a!

        Transferde stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek için geri sayıma geçti. Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Al Hilal'le görüşmelerde son aşamaya geldi.

        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 16:47 Güncelleme:
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        Transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray, stoper transferinde ise son aşamaya geldi...

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        YUSUF AKÇİÇEK ADIM ADIM G.SARAY'A

        Sarı-kırmızılı ekip Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek'in kiralanması için geri sayıma geçti.

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        OYUNCUYLA ANLAŞMA TAMAM

        20 yaşındaki stoperle prensip anlaşmasına varan G.Saray, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

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        Sarı-kırmızılı yönetim, Al Hilal ile yaptığı görüşmelerde ise son aşamaya geldi.

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        AL HILAL'DEN TEK ŞART

        Arabistan temsilcisi ise defans bölgesini güçlendirmeden oyuncunun ayrılığına izin vermek istemiyor.

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        22 MİLYON EURO'YA GİTTİ

        2025 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e imza atan 20 yaşındaki stoperin, Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

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        Geçtiğimiz sezon Arabistan'da 22 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 1.459 dakika süre aldı ve 1 gollük katkı sağladı.

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        Arabistan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor...

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        #Al Hilal
        #transfer
        #galatasaray
        #yusuf akçiçek
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