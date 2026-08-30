Arkadaşları konuştu: Prens Harry kraliyete hâlâ kızgın ve özür bekliyor

Prens Harry, eşi Meghan Markle ve iki çocuğuyla birlikte altı yıl sonra ülkesi İngiltere'ye döndü. Daily Mail'in Sussex Dükü'nün arkadaşlarına dayandırdığı haberde, 41 yaşındaki Harry, kraliyet ailesinin bazı üyelerine öfkeyle bakıyor ve özür bekliyor.

Harry ve 45 yaşındaki eşi Markle, 2020'de kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınmıştı.

Harry'nin 'Spare' (Yedek) adlı anı kitabında ve Oprah Winfrey ile yaptığı röportaj da dahil olmak üzere çeşitli televizyon röportajlarında yer alan bir dizi kraliyet aleyhine açıklama, Sussex'ler ile kıdemli kraliyet ailesi üyeleri arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirmişti.

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"KRALİYET AİLESİNE HÂLÂ KIZGIN"

Bu ayın başlarında, Sussex çifti, Cotswolds'da olduğu düşünülen özel, kraliyet ailesine ait olmayan bir eve döneceklerini açıkladı. Çocukları Archie (7) ve Lilibet'in (5) İngiltere'de okula kayıt oldukları öğrenildi.

Harry'nin The Mail on Sunday'e konuşan arkadaşı, "Harry ile görüşen arkadaşlar, pişmanlık ve alçakgönüllülük sesleri duymayı bekliyorlardı. Ancak duyduklarımıza göre, Harry'den yakın zamanda bir özür dileme beklememeliyiz. Tam tersine; kraliyet ailesinin üyelerine hâlâ kızgın olduğunu, babasının etrafını saran gri takım elbiseli adamlardan hâlâ rahatsız olduğunu ve hâlâ bir özür beklediğini duymak herkesi şaşırttı" dedi.

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Harry, annesi Prenses Diana'nın, saray mensuplarının kendisini baltalamaya çalıştığına inandığı gibi, yardımcılarını Kral Charles ile uzlaşmasını sabote etmeye çalışmakla defalarca suçladı.

Prens Harry, 2023'te verdiği bir röportajda, "Aslında istediğim şey biraz hesap sorulması ve eşimden özür dilenmesi" demişti.

"ÖZÜR DİLEMEYECEK"

Harry hakkında konuşan kaynak, "Yaptıkları için kesinlikle kamuoyuna açık bir özür dilemeyecek" dedi.

Sussex çiftinin, kraliyet görevlerinden ayrılmalarıyla birlikte İngiltere'de silahlı polis koruması alma haklarını kaybetmelerinin ardından güvenlik ihtiyaçlarının yeniden değerlendirilmesini bekledikleri anlaşılıyor. Öte yandan Harry'nin güvenlik danışmanı David Langdown'ın bir İngiliz güvenlik ekibi kurduğu düşünülüyor.

ARALARI BOZULDU

Prens Harry'nin Mart 2021'de eşi Markle ile birlikte Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda aileyi yerden yere vurması, 2023'te 'Spare' (Yedek) adıyla çıkardığı kitapta kraliyet ailesiyle ilgili çatışmalı durumları gözler önüne sermesi gibi bir dizi olay sonucu ailesiyle gergin bir ilişkisi oldu.

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Babası beyaz Amerikalı, annesi Afrika kökenli bir Amerikalı olan Markle, Winfrey'e verdiği röportajda, kraliyet ailesi üyelerinin oğullarının doğumundan önce ten rengiyle ilgili endişeleri olduğunu iddia etmişti.

O dönemde Prens William kraliyet ailesini savunmuş, kraliyetin kesinlikle ırkçı bir aile olmadığını söylemişti. Kraliçe II. Elizabeth ise "Tüm aile üzgün. Özellikle ırk meselesi olmak üzere gündeme getirilen konular endişe verici" şeklinde yanıt vermişti.