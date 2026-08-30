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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Girne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili çalışmalara değinen Erdoğan, "Çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken, maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. KKTC ile işbirliği içerisindeyiz. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalardan olumlu haber almayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 17:35 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken, maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci yakından takip ediyoruz.

        "KKTC İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ"

        Kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. KKTC ile işbirliği içerisindeyiz. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalardan olumlu haber almayı ümit ediyoruz.

        FETÖ İLE MÜCADELE

        10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık.

        "120 BİN BAŞVURU YAPILDI"

        Birçok Avrupa ülkesi, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarının kontenjanlarını dahi dolduramazken Milli Savunma Üniversitemize bu sene tam 120 bin başvuru yapıldı.

        "ORDUMUZ BUGÜN, EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

        Ordumuz bugün, en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. Savunma sanayinde aynı şekilde karada, havada, denizde ve uzayda kritik sistemlerimizi kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz.

        Yerlilik oranını yüzde 82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayisinde deyim yerindeyse artık sadece kendimizle yarışıyoruz. 30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır."

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