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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Lille transferinde de Galatasaray'a rakip oldu!

        Lille transferinde de Galatasaray'a rakip oldu!

        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 17:39 Güncelleme:
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        Yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza atan Galatasaray, Milan'dan Rafael Leao'yu kadrosuna kattı.

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        ASTON VILLA İSTEMİŞTİ

        Uzun süredir Portekizli yıldızı ikna etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcuyu son anda Aston Villa'nın elinden aldı.

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        MALİYETİ AÇIKLANDI

        Galatasaray yönetimi, Milan ile 38 milyon euro bonservis ve sonraki satışın karından yüzde 20'lik pay üzerinden anlaşma sağladı.

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        Sarı-kırmızılılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli kanat oyuncusu senelik 10 milyon euro garanti ücret kazanacak.

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        ROTA ORTA SAHA

        Leao transferinin ardından Galatasaray orta saha hamlesi için çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim, Leao gibi Milan'da forma giyen Youssouf Fofana'yı renklerine bağlamak istiyor.

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        CİMBOM'A ZORLU 3 RAKİP

        Ancak bu transferde sarı-kırmızılılara 3 rakip çıktı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Real Betis, Lyon ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Lille, Fofana transferinde rakip oldu.

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        27 yaşındaki orta saha bu sezon teknik direktör Ruben Amorim'den henüz şans bulamadı.

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        Fransız futbolcunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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        #galatasaray
        #Youssouf Fofana
        #Lille
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