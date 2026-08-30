CİMBOM'A ZORLU 3 RAKİP

Ancak bu transferde sarı-kırmızılılara 3 rakip çıktı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Real Betis, Lyon ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Lille, Fofana transferinde rakip oldu.