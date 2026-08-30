Lille transferinde de Galatasaray'a rakip oldu!
Yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza atan Galatasaray, Milan'dan Rafael Leao'yu kadrosuna kattı.
ASTON VILLA İSTEMİŞTİ
Uzun süredir Portekizli yıldızı ikna etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcuyu son anda Aston Villa'nın elinden aldı.
MALİYETİ AÇIKLANDI
Galatasaray yönetimi, Milan ile 38 milyon euro bonservis ve sonraki satışın karından yüzde 20'lik pay üzerinden anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli kanat oyuncusu senelik 10 milyon euro garanti ücret kazanacak.
ROTA ORTA SAHA
Leao transferinin ardından Galatasaray orta saha hamlesi için çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim, Leao gibi Milan'da forma giyen Youssouf Fofana'yı renklerine bağlamak istiyor.
CİMBOM'A ZORLU 3 RAKİP
Ancak bu transferde sarı-kırmızılılara 3 rakip çıktı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Real Betis, Lyon ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Lille, Fofana transferinde rakip oldu.