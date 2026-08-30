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        Haberler Dünya Google Haritalar, ABD'deki uygulamasında Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirdi

        Google Haritalar, ABD'deki uygulamasında Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirdi

        Google Haritalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından gölün adını ABD'deki uygulamasında "Amerika Gölü" olarak güncelledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 17:23 Güncelleme:
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        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti

        Google'dan yapılan açıklamada, ABD'deki Coğrafi İsimler Sistemi'nin, Kanada sınırında bulunan Ontario Gölü'nün adını ABD'de resmi olarak değiştirdiği bildirildi.

        Açıklamada, uygulamanın resmi hükümet kaynaklarındaki isim değişikliklerini güncellemesi nedeniyle Ontario Gölü'nün adının, Google Haritalar'ın ABD'deki versiyonunda "Amerika Gölü" olarak görüleceği belirtildi.

        Gölün adının Kanada'daki kullanıcılar için "Ontario Gölü" olarak kalmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, Kanada ve ABD dışındaki kullanıcıların ise haritada her iki ismi göreceği ifade edildi.

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        Google'ın bu hamlesi, Trump'ın talimatı doğrultusunda, "Meksika Körfezi" ismini ABD'deki harita uygulamasında "Amerika Körfezi" olarak değiştirmesini anımsattı.​​​​​​​

        ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ağustos'ta ticari gerilimin yükseldiği Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

        Trump ile Ontario Başbakanı arasında atışma

        İki ülke arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobillere, kamyonlara, otomotiv parçalarına ve çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılacağını açıklamıştı.

        Kanada Başbakanı Mark Carney ise işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumak amacıyla Washington'ın yeni tarifelerine aynı oranda karşılık vereceklerini söylemişti.

        Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford da katıldığı bir programda ABD'nin tarife kararını sert sözlerle eleştirmiş, Trump da bu eleştirileri "böbürlenme" şeklinde nitelendirmişti.

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        #kanada
        #haberler
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