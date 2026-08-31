Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan, hayatını Ufuk Kurt ile birleştirdi
Giriş: 31 Ağustos 2026 - 09:06 Güncelleme:
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SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah Ünal' karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan, kızı Ayşe Dilan Taylan’ı evlendirmenin mutluluğunu yaşadı.
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Ünlü oyuncunun kızı Ayşe Dilan Taylan, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Ufuk Kurt ile dünyaevine girdi.
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Dijital Görüntüleme Teknisyeni (DIT) olarak görev yapan Ayşe Dilan Taylan, hayatını aynı sektörde çalışan meslektaşı Ufuk Kurt ile birleştirdi. Çift, İstanbul Boğazı'nda teknede düzenlenen nikah töreni ile mutluluğa "evet" dedi.