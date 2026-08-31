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        Haberler Dünya ABD İran'ın Lark Adası'nı hedef aldı, İran'dan misilleme geldi

        ABD İran'ın Lark Adası'nı hedef aldı, İran'dan misilleme geldi

        ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na roketatarlara saldırı düzenlemesinin ardından, İran ordusu BAE'deki "Al Minhad" Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 07:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar

        ABD ordusunun gece saatlerinde İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenlemesinin ardından İran ordusu, BAE'deki ABD üssünde konuşlu askerleri ve helikopterleri hedef aldığını duyurdu.

        İran ordusunun yazılı açıklamasında, saldırının "ABD'nin Lark Adası'na saldırısında hayatını kaybeden siviller ve askerlerin intikamı için" gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, saldırıda üste konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerinin hedef alındığı kaydedildi.

        ABD LARK ADASINI HEDEF ALMIŞTI

        ABD, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

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        İran'ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktarmıştı.

        İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise Lark Adası'nda bir noktaya insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini belirtti.

        Tesnim, gayri resmi kaynaklara göre, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

        İRAN BÖLGEDEKİ HEDEFLERE FÜZE ATEŞLEDİ

        İran basını, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının ardından bölgedeki hedeflere füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

        İran devlet televizyonu, bölgedeki muhabirlerinden aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, "Ülkenin farklı bölgelerinden bölgedeki hedeflere doğru fırlatılan füzeler görülüyor." ifadelerine yer verdi.

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        İran'ın, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırısının ardından Ürdün'deki hava üssü başta olmak üzere bölgedeki ABD hedeflerine saldırılar başlattığına dair haberler gayriresmi kaynaklarda bildirilse de İran'dan saldırılarla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

        Devlet televizyonunun Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas kentindeki muhabiri, saldırıların ardından Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinden de patlama sesleri geldiğini ve seslerin İran tarafından Hürmüz Boğazı tarafına atışlardan kaynaklandığını bildirmişti.

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        #haberler
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