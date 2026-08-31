Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Toroslar gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarında önemli bier değişiklik beklenmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Van çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı ve Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.