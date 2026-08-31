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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Toroslar gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarında önemli bier değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 07:16 Güncelleme:
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        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Van çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı ve Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 29°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 26°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 28°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 33°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 23°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #hava durumu
        #meteoroloji
        #sağanak yağmur
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