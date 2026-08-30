Müşterilerin görüntülerini kaydettiler! 3 tutuklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, iş yerinin sahibi F.Ö. ile kamera sistemini kurduğu iddia edilen E.S.C'nin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayımlanmasıyla bağlantısı olan 1 şüpheli daha tespit edildi.

Ekipler, A.Ç'yi (30) Küçükçekmece'deki ikametinde gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.Ç. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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SAVCILIĞIN SEVK YAZISI

Savcılığın şüpheli A.Ç. hakkında hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, müştekiler A.K.Ş, M.Y, B.M.A. ve F.C.K'nin şüpheli F.Ö'ye ait güzellik merkezinde yaptırdıkları işlemler esnasında gizli kamerayla görüntülerinin kayda alındığını, bunların sosyal medya hesapları üzerinden ücret karşılığında yayınlandığını ve dağıtıldığını beyan ederek, şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İş yerinde yapılan aramada cep telefonu ve bilgisayar gibi dijital materyallere el konulduğu belirtilen yazıda, depo kısmında, beyaz renkli, "PIR" olarak adlandırılan, içerisine kamera kayıt cihazı gizlenmiş, sökülü vaziyette 6 sensör cihazının ele geçirildiği aktarıldı.

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Suça konu sosyal medya hesabının A.Ç'nin olduğu, bunun da savunmasıyla doğrulandığı, müştekilerin mağdur olduklarına dair beyanları, tanık ifadeleri, arama el koyma tutanakları, müştekilere ait görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını gösteren ekran görüntüleri, müştekiler dışında çok sayıda kişiye ait görüntülerin kayda alındığını, paylaşıldığını ve yayıldığını belirten kolluk tutanaklarına dair tespitlere yer verilen yazıda, şüpheli A.Ç'nin "özel hayatın gizliliğini ihlal", "müstehcenlik" ve "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından tutuklanması talep edildi.

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Şüpheli A.Ç, hakimlikteki ifadesinde, kanalların kendisine ait olmadığını, bunların sadece reklamını yaptığını iddia ederek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Hakimlik kararında, mevcut delil durumu, dijital materyallerin henüz tam olarak incelenmemesi, delillerin karartılma ihtimalinin bulunması ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle şüphelinin sevk edildiği suçlardan tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.

OLAY

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, müştekiler A.K.Ş, M.Y, B.M.A. ve F.C.K'nin Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde yaptırdıkları işlemler esnasında gizli kamerayla görüntülerinin kayda alındığını, bunların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı yayımlandığını ve dağıtıldığını beyan ederek şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

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Soruşturma kapsamında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirilmiş, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edilmişti.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi F.Ö. ile kamera sistemini kurduğu iddia edilen E.S.C. "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından tutuklanmıştı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.