Eski hakemler Samsunspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyonları değerlendirdi: Penaltı ve kırmızı kart yorumu!

"İLLA ÖLDÜRMESİ GEREKMİYOR"

Bülent Yıldırım: "Guarino ne yapıyor, çok geç ve riskli bir hamle yapıyor. Kontrolsüz şekilde, tabanıyla rakibine çarpıyor. Net penaltı ve sarı kart. Hiç etki aranmaz. Öyle bir hikayeye inanmıyorum. İlla öldürmesi gerekmiyor. VAR müdahalesi de gerekirdi."