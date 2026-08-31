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        Eski hakemler Samsunspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyonları değerlendirdi: Penaltı ve kırmızı kart yorumu!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi. beIN Trio ekibi, karşılaşmanın tartışmalı kararlarını değerlendirdi. İşte hakemlerin yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 09:39 Güncelleme:
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        Samsunspor - Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları beIN Trio ekibi değerlendirdi.

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        F.BAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

        Fenerbahçe'nin 5. dakikada penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

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        "İLLA ÖLDÜRMESİ GEREKMİYOR"

        Bülent Yıldırım: "Guarino ne yapıyor, çok geç ve riskli bir hamle yapıyor. Kontrolsüz şekilde, tabanıyla rakibine çarpıyor. Net penaltı ve sarı kart. Hiç etki aranmaz. Öyle bir hikayeye inanmıyorum. İlla öldürmesi gerekmiyor. VAR müdahalesi de gerekirdi."

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        "NET BİR PENALTI VE SARI KART"

        Aleks Taşçıoğlu: "Risk alıyor, kayarak ve kontrolsüz geliyor. Top oyundayken kontrolsüz bir darbesi var. Net bir penaltı ve sarı kart. "

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        "PENALTI ÇOK DAHA DOĞRU OLURDU"

        Deniz Çoban: "Samsunsporlu oyuncu, hiçbir önlem almamış. Topa yetişemeyeceğini anladığı anda ayağını çekmek, etkiyi azaltmak, hızını azaltmak gibi bir şey yapmamış, halen ayak dizden gergin, krampon vidalarıyla rakibi gösteriyor. Krampon vidaları, Muriqi'nin baldırına geldi. Çarpışma dememiz mümkün değil. Ayak biraz daha gergin olsa kırmızı kart konuşulur. Penaltı çok daha doğru olurdu. "

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        SAMSUNSPOR'UN KIRMIZI BEKLEDİĞİ POZİSYON

        Nelson Semedo'ya Yalçın Kayan'a müdahalesinde kırmızı kart gerekir mi?

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        "KIRMIZI KART GEREKİRDİ"

        Aleks Taşçıoğlu: "Kramponların çivileriyle yaralayıcı basma var. Rakibin sağlığını tehlikeye attı. Ciddi faullü oyun nedeniyle kırmızı kart gerekirdi."

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        "ÇOK NET KIRMIZI KART"

        Bülent Yıldırım: "Hiç teknik konuşmaya gerek yok. Ayağın tabanıyla, kalf bölgesine çiviyi bastırıyor. Kuvvet, yaralayıcılık var. Çok net kırmızı kart bu. VAR bunu görmüyor mu, bu tarz durumlar için orada. VAR müdahalesi de gerekir. Semedo'nun hamlesi kırmızı kart."

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        "VAR MÜDAHALESİ GEREKİRDİ"

        Deniz Çoban: "Semedo, 80 kilo yükünü, güç transferini gerçekleştirdi. Hakemin görüş alanı içerisinde olsa VAR karışmayabilir derdim, hakem bunu hiç görmüyor, ölü bir alan. Hakem faul bile değerlendirmemiş. VAR müdahalesi gerekliydi."

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        #fenerbahçe
        #Samsunspor
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        #kırmızı kart
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