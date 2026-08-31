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        Kaldırımda can pazarı! İstanbul'da otomobil yayalarına arasına daldı!

        İstanbul Beykoz'da meydana gelen bir kazada can pazarı yaşandı. Olayda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 10:07 Güncelleme:
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        İstanbul'da otomobil yayalarına arasına daldı!

        Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı.

        DHA'nın haberine göre otomobil, bir iş yerinin girişine çarparak dururken kazada 5 kişi yaralandı. 2 kişinin gözaltına alındığı kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çıktı.

        Otomobil, kaldırımda bulunan Ceyhun S., Aslıhan U., Saadet K., Ayşe Melek T. ve Rahman Ç.’ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        5 KİŞİ YARALANDI

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ceyhun S., Saadet K. ve Rahman Ç. Beykoz Devlet Hastanesi’ne, Aslıhan U. Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Ayşe Melek T. ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, sürücü Musa S. ile otomobilde bulunan Burak A.’yı emniyete götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Diğer yandan kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, cadde üzerinde seyreden otomobilin kontrolden çıkarak yayaların arasına daldığı görülüyor. Otomobilin daha sonra dondurma dükkanına çarparak duruyor.

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