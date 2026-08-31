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        Haberler Ekonomi Para İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

        İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

        Türkiye ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdü. Böylece ekonomi üst üste 24 çeyrek büyüme kaydetti. İkinci çeyrekte tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 13,3 ile en hızlı büyüyen sektör olurken, inşaat yüzde 1,9 daraldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan- Haziran dönemine ilişkin Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 arttı.

        Böylece Türkiye ekonomisi, 2020 yılının ikinci çeyreğindeki daralmanın ardından başlayan büyüme sürecini sürdürerek üst üste 24 çeyrek büyümüş oldu.

        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi de ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı.

        GSYH sonuçları, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2026:

        TARIMDA YÜZDE 13,3'LÜK BÜYÜME

        GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, ikinci çeyrekte en yüksek büyüme tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe gerçekleşti. Sektörün katma değeri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,3 arttı.

        Bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,0 büyüdü.

        Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 3,2, sanayi sektörü yüzde 2,4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,1 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,1 arttı.

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        Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetlerinde yüzde 2,0, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ise yüzde 0,5 artış kaydedildi.

        İnşaat sektörü ise yüzde 1,9 küçüldü.

        GSYH 19,9 TRİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

        Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH, ikinci çeyrekte cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,0 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon liraya yükseldi.

        GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında ise 438 milyar 347 milyon dolar oldu.

        HANEHALKI TÜKETİMİ YÜZDE 3,5 ARTTI

        İkinci çeyrekte yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı.

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        Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,8 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,6 arttı.

        Mal ve hizmet ihracatı ikinci çeyrekte yüzde 3,4 artarken, ithalat yüzde 6,4 azaldı.

        İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 36,7 YÜKSELDİ

        Gelir yöntemiyle hesaplanan GSYH bileşenlerine bakıldığında, işgücü ödemeleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7 arttı.

        Net işletme artığı/karma gelirdeki artış ise yüzde 38,7 olarak gerçekleşti.

        İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38,3 iken, 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 38,1'e geriledi.

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        Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 41,3'ten yüzde 41,6'ya yükseldi.

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        #TÜİK
        #büyüme
        #GSYH
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