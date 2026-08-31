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        Haberler Dünya Yunanistan ve İsrail arasında savunma ortaklığı: Atina, Tel Aviv'den hava savunma sistemi alıyor

        Yunanistan ve İsrail arasında savunma ortaklığı: Atina, Tel Aviv'den hava savunma sistemi alıyor

        Yunanistan, İsrail'den yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde çok katmanlı bir hava savunma sistemi alıyor. İki ülke arasındaki savunma sanayi ortaklığı bu mutabakatla ileri bir seviyeye yükseliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 10:37 Güncelleme:
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        Yunanistan ve İsrail arasında savunma ortaklığı

        Yunanistan ve İsrail, yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde çok katmanlı bir hava savunma sistemi satın almak üzere mutabakata vardı. Bu anlaşma, daha geniş kapsamlı bir askeri modernizasyon programının parçası olarak değerlendiriliyor.

        Ülkenin güvenlik konseyi, gelişmiş kısa, orta ve uzun menzilli füze sistemlerini içeren anlaşmaya ilk onayını verdi.

        Yetkililerden biri Reuters'e verdiği demeçte, "Yunan yetkililer Tel Aviv'de İsrail'in SIBAT ve MAFAT müdürlükleriyle üç farklı füze ve radar sistemi türü için yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde dört anlaşma imzalayacak" dedi.

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        Yunanistan, 2036 yılına kadar yaklaşık 33 milyar dolar harcayarak "Achille Kalkanı" çok katmanlı balistik füze, uçaksavar ve insansız hava aracı karşıtı sistemini kurmayı ve ABD'den 40 adede kadar F-35 savaş uçağı ile Fransa ve İtalya'dan fırkateyn satın almayı planlıyor.

        Kaynak ayrıca, insansız hava aracı karşıtı bir sistem için ayrı bir anlaşmanın da imzalanacağını ekledi.

        Hava sahasını korumak için ABD yapımı Patriot sistemleri, Rus S-300 sistemleri ve çeşitli kısa menzilli hava savunma sistemleri kullanan Yunanistan, Türkiye ile uzun süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık %3,5'ini savunmaya harcıyor; bu oran birçok NATO müttefikinden daha yüksek.

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        Yunanistan ve İsrail, Yunanistan'da bir hava eğitim merkezi işletiyor, yıllık ortak askeri tatbikatlar düzenliyor ve insansız hava aracı karşıtı sistemler ve siber güvenlik konusunda iş birliği yapıyor.

        Geçtiğimiz yıl Atina, yaklaşık 900 milyon dolar karşılığında İsrail yapımı 36 adet roket topçu sistemi satın almıştı.

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        #yunanistan
        #israil
        #haberler
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