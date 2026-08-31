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        Avukat da kurtarılamadı! Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!

        Batman'da özel bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında can kaybı 3'e yükseldi. Faciada ağır yaralanan avukat Gülsüm Öztekin Tunç de hayatını kaybetti. Diğer yandan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi ile 2 personel, gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 10:50 Güncelleme:
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        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!

        Batman'da özel bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Dumandan etkilenen çok sayıda kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

        İHA'nın haberine göre kentte özel bir spor salonunun sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının ardından salonu kısa sürede yoğun duman kapladı.

        Gülsüm Öztekin Tunç (27)
        Gülsüm Öztekin Tunç (27)

        Fotoğraf: DHA

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Salonda bulunanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenenler sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

        Şaziment Sarıgül (44) ve Emine Yani (42)
        Şaziment Sarıgül (44) ve Emine Yani (42)

        Fotoğraf: DHA

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        CAN KAYIPLARI VAR

        Yangında Emine Yağri (42) ile Şaziment Sarıoğlu (44) hayatını kaybetti. Olayda Pelda Taş (43), R.T. (11), Z.T. (11), A.S.T. (10), E.T. (8), Zümrete Bozkurt (64), Gülsüm Öztekin Tunç (27), Gamze Mira Altay (28), Gülsemin Ayaz (24) ve E.A. (10) ile itfaiye erleri Hüseyin Güzel ve Sefa Bozkurt Adanır dumandan etkilenerek yaralandı.

        AĞIR YARALI AVUKAT DA KURTARILAMADI

        Yaralılardan durumu ağır olan avukat Gülsüm Öztekin Tunç (27), tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tunç'un hayatını kaybetmesiyle yangındaki can kaybı 3'e yükseldi.

        TOPRAĞA VERİLDİLER

        DHA'da yer alan habere göre de ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

        Diğer yandan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi ile 2 personel, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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