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        Haberler Gündem 3. Sayfa Milli antrenör Funda Bakış, spor salonunda eski kadın çalışanı tarafından öldürüldü: 3 kişi gözaltında

        Milli antrenör Funda Bakış, spor salonunda eski kadın çalışanı tarafından öldürüldü: 3 kişi gözaltında

        İstanbul Sancaktepe'de milli antrenör Funda Bakış, sahibi olduğu spor salonunda çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri cinayeti gerçekleştirdiği belirtilen Zehra G. ile olaya karıştığı öğrenilen toplam 3 kişiyi gözaltına aldı. Cinayetin alacak verecek meselesinden çıkan tartışma sonucu gerçekleştiği iddia ediliyor

        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 10:46 Güncelleme:
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        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü

        Dehşet saçan olay, dün İstanbul Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalışan 21 yaşındaki Zehra G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        Tartışmanın büyümesi üzerine Zehra G., Funda Bakış’ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan milli antrenör Funda Bakış’a sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Bakış kurtarılamadı.

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        3 KİŞİ YAKALANDI

        Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri 21 yaşındaki şüpheli Zehra G. ve olaya karıştıkları iddia edilen iki kişiyi daha gözaltına aldı.

        KREDİ ÇEKİP PARA VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

        Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada, Funda Bakış ile şüpheli Zehra G. arasındaki anlaşmazlığın geçmişi de araştırıldı. Yapılan çalışmada Zehra G.’nin, Funda Bakış’a ait spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çektiği ve çektiği parayı Bakış’a verdiği iddia ediliyor.

        Cinayete uzanan tartışmanın alacak-verecek meselesi olduğu öğrenildi.

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        ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

        Yapılan incelemede şüphelilerden Zehra G.’nin “hakaret”, A.H.U.’nun ise “kasten yaralama” suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sürdürülen soruşturmanın ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Milli antrenör Funda Bakış’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

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