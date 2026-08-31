Dehşet saçan olay, dün İstanbul Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalışan 21 yaşındaki Zehra G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Zehra G., Funda Bakış’ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan milli antrenör Funda Bakış’a sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Bakış kurtarılamadı.

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3 KİŞİ YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri 21 yaşındaki şüpheli Zehra G. ve olaya karıştıkları iddia edilen iki kişiyi daha gözaltına aldı.

KREDİ ÇEKİP PARA VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada, Funda Bakış ile şüpheli Zehra G. arasındaki anlaşmazlığın geçmişi de araştırıldı. Yapılan çalışmada Zehra G.’nin, Funda Bakış’a ait spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çektiği ve çektiği parayı Bakış’a verdiği iddia ediliyor.

Cinayete uzanan tartışmanın alacak-verecek meselesi olduğu öğrenildi.

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ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Yapılan incelemede şüphelilerden Zehra G.’nin “hakaret”, A.H.U.’nun ise “kasten yaralama” suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sürdürülen soruşturmanın ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Milli antrenör Funda Bakış’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.