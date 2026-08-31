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        Haberler Dünya Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı bugün İstanbul'da

        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı bugün İstanbul'da

        Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı bugün İstanbul'da yapılacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da

        Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk toplantısını bugün İstanbul’da yapacak.

        Toplantıda savunma iş birliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı bugün İstanbul’da yapılacak.

        Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Salman bin Abdülaziz Al Suud, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al Ruwaili katılması ön görülüyor.

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        Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’nın açıklama yapması bekleniyor.

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