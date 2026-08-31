Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Nepal'de peş peşe felaketler: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

        Nepal'de peş peşe felaketler: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

        Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 903'e yükseldi. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 09:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu, ölü sayısının 903'e, 592'si yabancı uyruklu olmak üzere kayıp sayısının da toplam 4 bin 247'ye yükseldiğini duyurdu.

        2

        Yetkililer ayrıca, bölgede kurtarılan kişi sayısının 10 bin 451 olduğunu belirtti.

        3

        Öte yandan yetkililer, kayıplar arasında selden etkilenen bölgelerdeki çeşitli hidroelektrik projelerinde çalışan en az 933 işçinin bulunduğunu bildirdi.

        4

        Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirilmişti.

        5

        Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

        Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

        6

        Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

        7

        Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

        8
        9
        10
        11
        12

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nepal
        #felaket
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İşsizlik verileri açıklandı
        İşsizlik verileri açıklandı
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Yunanistan ve İsrail arasında savunma ortaklığı
        Yunanistan ve İsrail arasında savunma ortaklığı
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        İstanbul'da otomobil yayalarına arasına daldı!
        İstanbul'da otomobil yayalarına arasına daldı!
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Nepal'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Nepal'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Netanyahu canlı yayında tehditler savurdu
        Netanyahu canlı yayında tehditler savurdu
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        İkinci elde fiyatlar düşer mi?
        İkinci elde fiyatlar düşer mi?
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları
        Beyaz sanıyorduk ama renkliydiler!
        Beyaz sanıyorduk ama renkliydiler!
        ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar
        ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar