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        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!

        Galatasaray, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ın durumunu sordu. Göztepe, 23 yaşındaki futbolcu için 8 milyon Euro talep ediyor.

        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yerli rotasyonu için de harekete geçti.

        Sarı-kırmızılılar, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı listesine alırken İzmir ekibiyle ilk temas sağlandı.

        Göztepe, 23 yaşındaki sağ bek için 8 milyon Euro talep etti. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürmesi bekleniyor.

        Piyasa değeri 7 milyon Euro gösterilen genç futbolcu savunmanın yanı sıra orta sahanın da sağında görev yapabiliyor.

        Bu sezon Göztepe'nin Süper Lig'deki üç maçında da 11'de başlayan Kurtulan'ın 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        #Göztepe
        #Arda Okan Kurtulan
        #galatasaray
        #transfer
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