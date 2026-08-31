Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
Galatasaray, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ın durumunu sordu. Göztepe, 23 yaşındaki futbolcu için 8 milyon Euro talep ediyor.
Giriş: 31 Ağustos 2026 - 11:18 Güncelleme:
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yerli rotasyonu için de harekete geçti.
Sarı-kırmızılılar, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı listesine alırken İzmir ekibiyle ilk temas sağlandı.
Göztepe, 23 yaşındaki sağ bek için 8 milyon Euro talep etti. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürmesi bekleniyor.
Piyasa değeri 7 milyon Euro gösterilen genç futbolcu savunmanın yanı sıra orta sahanın da sağında görev yapabiliyor.
Bu sezon Göztepe'nin Süper Lig'deki üç maçında da 11'de başlayan Kurtulan'ın 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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